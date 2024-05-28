Блуждающая "ракета" нашла свою цель

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В Могилёве 63-летний водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер при повороте налево не пропустил мотоцикл Ямаха, двигавшийся прямо. В результате ДТП 42-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор попутного автомобиля.
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Летающий стелс-хрустик.
Небось еще и без включенных фар(ПДД требует ходовые огни(подсветку или фары).
Комбо!