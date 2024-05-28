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Блуждающая "ракета" нашла свою цель

Блуждающая "ракета" нашла свою цель

Автор:
28 мая 2024 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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В Могилёве 63-летний водитель внедорожника Тойота Ленд Крузер при повороте налево не пропустил мотоцикл Ямаха, двигавшийся прямо. В результате ДТП 42-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Момент столкновения запечатлел видеорегистратор попутного автомобиля.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   хруст   
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8  комментариев
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1k
Бравый солдат Швейк 53 минуты назад
хруст летел с превышением и упоролся в завершающий манёвр автомобиль. всё как всегда. себе кости поломал и водиле кукурузера проблем подкинул
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633
А П 9 минут назад
Муж и жена - одна сотона)))
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37k
Fat Lynx 15 минут назад
Один убил, другой убился...
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79k
Viktor 22 минуты назад
А как баба и мужик за кадром хором выразились, а?
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63
ПИВОнер Полчаса назад
Фух... Я уж подумал, что хохлы опять закошмарили наше СПРН, РЛС "Воронеж"...
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3k
Yus 45 минут назад
Стандартно. Правая крайняя. 100 км/ч. И будет вам счастье.
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49
Hitriy Zhuk Час назад
Противно вопящий регик.
Летающий стелс-хрустик.
Небось еще и без включенных фар(ПДД требует ходовые огни(подсветку или фары).
Комбо!
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1k
DuckTales Час назад
Все аварии как под копирку ...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1525 постов (1547 в горячем)

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