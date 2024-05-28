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Автодор ввёл абонементы на проезд по платной трассе М-12

Автодор ввёл абонементы на проезд по платной трассе М-12

Автор:
28 мая 2024 16:15
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   транспондер   
1857
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С 27 мая Автодор запустил абонементы на проезд по платной трассе М-12 «Восток». Предложения разработаны «с учётом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки».

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Метки: Автовсячина   Автодор   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   транспондер   
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8  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А можно сделать дороги построенные за счёт налогов граждан РФ бесплатными для граждан РФ ?
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17k
_delphin_ Полчаса назад
У меня только один вопрос. Почему платные дороги частично прошли по бесплатным и кто это так хитрО придумал? Была бесплатная дорога, сделали несколько участков, расширили БЕСПЛАТНЫЕ участки и вуаля - вся стала платной. То есть кто-то украл дорогу, получается?
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45k
SinigamiRuuk 40 минут назад
Ну а чего б и нет, коль скидки даёт.
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3k
Igor Grishaev 51 минуту назад
"с учётом мнения пользователей"
Водители просто умоляли чиновников повысить плату за проезд.
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10k
Alex 2 часа назад
Пид**сы
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Добрый Бабайка
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  • 1319 постов (1310 в горячем)

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