Автодор ввёл абонементы на проезд по платной трассе М-12

Разработаны семь разных абонементов: на проезд от Москвы до Гусь-Хрустального и Мурома, от Мурома до Арзамаса и Владимира, от аэропорта Казани до Канаша и Иннополиса, а также для перегона Сергач — Шумерля.



В абонемент входит 10 или 20 поездок, которые необходимо использовать в течение 90 дней. Экономия составляет от 15 до 20 процентов. Стоимость — от 2850 до 26 040 рублей в зависимости от маршрута и категории транспортного средства.



Аналогичные абонементы ранее были введены для других платных трасс Автодора: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Все они действуют только для физических лиц и работают при проезде с использованием транспондера.