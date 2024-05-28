Автодор ввёл абонементы на проезд по платной трассе М-12

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С 27 мая Автодор запустил абонементы на проезд по платной трассе М-12 «Восток». Предложения разработаны «с учётом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки».
Разработаны семь разных абонементов: на проезд от Москвы до Гусь-Хрустального и Мурома, от Мурома до Арзамаса и Владимира, от аэропорта Казани до Канаша и Иннополиса, а также для перегона Сергач — Шумерля.
В абонемент входит 10 или 20 поездок, которые необходимо использовать в течение 90 дней. Экономия составляет от 15 до 20 процентов. Стоимость — от 2850 до 26 040 рублей в зависимости от маршрута и категории транспортного средства.
Аналогичные абонементы ранее были введены для других платных трасс Автодора: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Все они действуют только для физических лиц и работают при проезде с использованием транспондера.
В абонемент входит 10 или 20 поездок, которые необходимо использовать в течение 90 дней. Экономия составляет от 15 до 20 процентов. Стоимость — от 2850 до 26 040 рублей в зависимости от маршрута и категории транспортного средства.
Аналогичные абонементы ранее были введены для других платных трасс Автодора: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Все они действуют только для физических лиц и работают при проезде с использованием транспондера.
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