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Япония завесила вид Фудзи щитами – нечего смотреть!

Япония завесила вид Фудзи щитами – нечего смотреть!

Автор:
29 мая 2024 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   вид   новости   фото   фудзи   щит   
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Туристы в Японии опять наказаны! Только их перестали пускать в исторический квартал, чтобы гейш без спроса не фотографировали, так новая беда – вид на японское достояние, гору Фудзи затянули полотном. Чтобы не ходили и не смотрели!

Смешно и одновременно глупо. Власти поставили баннеры, высотой в 2,5 места на самой популярной точке для фотографирования и любования Фудзи в городке Фудзикавагутико (как видите, город даже назван в честь горы, потому что оттуда отличный вид!).

В городке нет ничего больше интересного, кроме вида на гору. И тут чиновники поставили заграждение, потому что туристы им, видите ли, мешают и плохо себя ведут.

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За что японцы готовы запретить смотреть на гору

Вы не поверите! Потому что туристы парковались в неположенных местах вдоль дороги. И это затрудняло движение по дороге остального транспорта.

Были еще парочка фотографов, которые забрались на крышу близлежащей клиники, чтобы сделать самые крутые фото.

- Очень жаль, что нам пришлось пойти на эти меры, но туристы сами виноваты, мы просили их вести иначе, - сказали власти.

Насколько умно так делать?

Ладно, гейши жаловались, в том случае запрета для туристов я была на стороне исторического квартала. Но здесь?!

Япония буквально мешает не только иностранцам, большая часть посетителей городка – свои японцы. То есть их очень легко найти по номерам и выписать штраф, найти по имени и впаять административку за то, что по крышам ходил.

Да префектура бы от этой горы просто озолотилась, смогла бы дороги пошире поставить. Так еще и люди могли бы смотреть на гору нормально.

Но нет, надо повесить уродливый щит, чтобы люди не могли напрямую любоваться главной красотой и природной достопримечательностью Японии.

Платная Фудзи

Кстати, туристические тропы на самой Фудзи теперь платные. За вход на гору берет от 2000 иен (1000 рублей). Доступно, тем более если ты проделал большой путь, но раньше было бесплатно.

И власти заявляют, что это не ради дохода, а чтобы снизить туристический поток.

В общем, почему-то не любят в Японии людей, не пытаются сделать удобно, а пытаются катить квадратное.

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Метки: Япония   в мире   вид   новости   фото   фудзи   щит   
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3  комментария
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dima423 49 минут назад
Ну кто то за туристов борется, а кто то наоборот их ограничивает...все зависит от ситуации, значит им они не нужны)
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Гассан Абдуррахман Час назад
Надо отдать должное властям, которые не испугались имиджевого и материального ущерба ради порядка и удобства для местных жителей.
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