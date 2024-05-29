Япония завесила вид Фудзи щитами – нечего смотреть!

Смешно и одновременно глупо. Власти поставили баннеры, высотой в 2,5 места на самой популярной точке для фотографирования и любования Фудзи в городке Фудзикавагутико (как видите, город даже назван в честь горы, потому что оттуда отличный вид!).

В городке нет ничего больше интересного, кроме вида на гору. И тут чиновники поставили заграждение, потому что туристы им, видите ли, мешают и плохо себя ведут.