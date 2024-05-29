Женщина кошмарит своих соседей в многоквартирном доме в Москве

Как рассказали Mash жители многоэтажки, зовут злоумышленницу Татьяна. И она считает, что соседи проникли к ней в квартиру, попытались скрутить гайки с любимого велика и испортить её металлическую дверь. Дама настрочила заявление, но в полиции сочли его бредом. Тогда женщина решила мстить.

Сосед Татьяны говорит — она кидалась на него и с кулаками, и с ножом. Из-за этого дети боятся выходить из квартиры — думают, бабушка Таня может напасть и на них. Заявление в полицию уже написали. Теперь всё упирается в участкового, который никак не дойдёт до нехорошей квартиры.