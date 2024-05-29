FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8912 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Женщина кошмарит своих соседей в многоквартирном доме в Москве

Женщина кошмарит своих соседей в многоквартирном доме в Москве

Автор:
29 мая 2024 06:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   конфликт   люди   соседи   соседка   
2174
1
1

В Новой Москве женщина невзлюбила своих соседей и теперь не даёт им спокойно жить. Она разливает хлорку у двери, разбрасывает мешки с мусором и оставляет другие сюрпризы.

Пожилую биотеррористку пытаются обезвредить соседи по многоэтажке в Новой Москве. По их словам, пенсионерка больше года мажет дверь их квартиры собачьими какашками и ядовитой химией.
Все преступления сняла камера на этаже. На кадрах дамочка разливает хлорку у дверей соседей, разбрасывает мешки с мусором, наносит химозу и фекальные бомбы-липучки на дверную ручку. Соседи собрали уже целую коллекцию таких видосиков.

Как рассказали Mash жители многоэтажки, зовут злоумышленницу Татьяна. И она считает, что соседи проникли к ней в квартиру, попытались скрутить гайки с любимого велика и испортить её металлическую дверь. Дама настрочила заявление, но в полиции сочли его бредом. Тогда женщина решила мстить.
Сосед Татьяны говорит — она кидалась на него и с кулаками, и с ножом. Из-за этого дети боятся выходить из квартиры — думают, бабушка Таня может напасть и на них. Заявление в полицию уже написали. Теперь всё упирается в участкового, который никак не дойдёт до нехорошей квартиры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   Россия   конфликт   люди   соседи   соседка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Дмитрий Час назад
Повезло людям. Постоянные квесты от соседки.....А если серьёзно, то можно посоветовать обратиться в суд. Собрать все видео, объяснения с соседей. Копии решений от полицейских и в суд. Вплоть до выселения! Но это сразу долго и придётся походить. Хотя судя по всему у них и так это уже долго длиться. Но зато есть шанс избавиться раз и на всегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Игорь 3 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe...

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Голован Щекн 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
raael13 10 минут назад
Этой бабке потом дверь заварят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Полчаса назад
Неважно, что женщина больная. Она нарушает закон. Полиция должна сразу пресекать нарушение закона. А уж потом привлекать медиков для официального установления невменяемости человека и принятия решения через суд о принудительном лечении. Именно так должна действовать полиция, когда нарушаются законы людми в неважно в каком находящемся состоянии. Полиция не имеет права перекладывать функции наведения правопорядка на граждан, ссылаясь на невменяемость нарушителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SmartCat101 38 минут назад
а вообще в принципе есть законные методы больбы с такими вот ипанашками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 43 минуты назад
таких вот и отправляли в СССР в "дурку" к Наполеону...принудительно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Николай 46 минут назад
Привет участковому, по одному делу о порче и хулиганке будут проходить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Типа граф Час назад
И в дурку то не отправишь на принудительное , нужно разрешение родственников .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam Час назад
КрезиГлу ей в замочную скважину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Как рассказали Mash жители многоэтажки, зовут злоумышленницу Татьяна.
--
Ужель та самая Татьяна?
Не юсова ли часом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149k
parallax Час назад
Хорошими делами прославиться нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Чердачок у бабушки подтекает капитально
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 2 часа назад
Участковый это фикция. Пока Бастрыкин не возбудится, ничего не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
player50057 Александр Час назад
Вообще непонятно (не относится к нормальным мужикам), что им бедным делать, ведь они там взятки сидели с мигрантов гребсти и говорить что ничего нигде не происходит, а теперь что? Работать что ли им придётся, я полагаю они нынче в таком ступоре немного не для того их "ягодку" родители лелеяли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3671 пост (3640 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

667690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
Как создавали игру "Doom": 17 интересных фактов культовом шутере от первого лица
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на семейную пару из-за замечания
"Соседи вышли на защиту!": в Новосибирске мигранты попытались с ножом напасть на...
Набирающие популярность в сообществах
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Как на самом деле выглядят зарубежные звёзды без прикрас
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#Прикол#позитив#Автовсячина#интересное#Россия#кино#полиция
#в мире#автомир#Юмор#интересно#авто аварии#факты#улыбнуло#кот#Пёс#фильм
#машина#автомобили#история#ДТП#аварии#США#Разное#маразм#кошка#повезло
Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между... Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Пьяный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа Пьяный мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом «Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии «Мы - братья навек!»: в Москве завершился товарищеский матч между командами России и Сербии

На что жалуетесь?

Вернуться