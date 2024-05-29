Женщина кошмарит своих соседей в многоквартирном доме в Москве

В Новой Москве женщина невзлюбила своих соседей и теперь не даёт им спокойно жить. Она разливает хлорку у двери, разбрасывает мешки с мусором и оставляет другие сюрпризы.
Пожилую биотеррористку пытаются обезвредить соседи по многоэтажке в Новой Москве. По их словам, пенсионерка больше года мажет дверь их квартиры собачьими какашками и ядовитой химией.
Все преступления сняла камера на этаже. На кадрах дамочка разливает хлорку у дверей соседей, разбрасывает мешки с мусором, наносит химозу и фекальные бомбы-липучки на дверную ручку. Соседи собрали уже целую коллекцию таких видосиков.
Как рассказали Mash жители многоэтажки, зовут злоумышленницу Татьяна. И она считает, что соседи проникли к ней в квартиру, попытались скрутить гайки с любимого велика и испортить её металлическую дверь. Дама настрочила заявление, но в полиции сочли его бредом. Тогда женщина решила мстить.
Сосед Татьяны говорит — она кидалась на него и с кулаками, и с ножом. Из-за этого дети боятся выходить из квартиры — думают, бабушка Таня может напасть и на них. Заявление в полицию уже написали. Теперь всё упирается в участкового, который никак не дойдёт до нехорошей квартиры.
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Ужель та самая Татьяна?
Не юсова ли часом?