В Госдуме выдвинули предложение о запрете мобильных дорожных камер

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По мнению парламентариев, такие комплексы устанавливаются для увеличения числа штрафов, но не для повышения уровня безопасности. Автором инициативы является Ярослав Нилов, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он призывает запретить использование мобильных камер фото и видеофиксации нарушений на дорогах России.
Нилов отмечает, что слишком часто водителям приходят штрафы исключительно на основании «фотопоказаний» от передвижных и мобильных камер. Он считает это несправедливым, поскольку доказать свою правоту становится практически невозможно.
Аргументация депутатов связана со статьёй 1.5 КоАП («Презумпция невиновности»), которую они хотят изменить. Из-за формулировки статьи предполагаемый нарушитель должен сам доказывать свою невиновность, если факт ДТП был зафиксирован «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами».
По мнению парламентариев, привлекать к ответственности нельзя, если фиксация производилась с помощью мобильных или передвижных комплексов. Водителя сначала должны разыскать, вызвать в полицию, провести расследование, составить протокол и так далее. Фактически речь идёт об уточнении нормы права.
Поэтому Нилов предлагает оставить только стационарные комплексы, где существует возможность оспорить вынесенные штрафы. Законопроект о запрете мобильных и передвижных камер уже разработан и внесён в Госдуму.
Аргументация депутатов связана со статьёй 1.5 КоАП («Презумпция невиновности»), которую они хотят изменить. Из-за формулировки статьи предполагаемый нарушитель должен сам доказывать свою невиновность, если факт ДТП был зафиксирован «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами».
По мнению парламентариев, привлекать к ответственности нельзя, если фиксация производилась с помощью мобильных или передвижных комплексов. Водителя сначала должны разыскать, вызвать в полицию, провести расследование, составить протокол и так далее. Фактически речь идёт об уточнении нормы права.
Поэтому Нилов предлагает оставить только стационарные комплексы, где существует возможность оспорить вынесенные штрафы. Законопроект о запрете мобильных и передвижных камер уже разработан и внесён в Госдуму.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон камера машина штраф
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С привязкой по GPS с точностью до 3 метров, на строго фиксированном расстоянии от края дороги. Сами камеры опломбированы и имеют весь комплект документации. Кроме того, за 200-300 м перед камерой устанавливается соответствующий знак. От стационарных они отличаются только тем, что ночью, как правило уезжают. Обычно они стоят примерно с 7.30 до 19.30, позже или раньше их нет.
несколько дней назад выпустили мобильное приложение, с помощью которого любой пользователь может фиксировать нарушителей на мобилку и автоматом отправлять в ГИБДД. и тут же депутаты подорвались и придумали закон, который запрещает "использование мобильных камер фото и видеофиксации". просто к гадалке не ходи, что если закон примут, то под запрет мобильных камер попадут и камеры мобильных телефонов