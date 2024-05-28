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В Госдуме выдвинули предложение о запрете мобильных дорожных камер

В Госдуме выдвинули предложение о запрете мобильных дорожных камер

Автор:
28 мая 2024 15:43
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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По мнению парламентариев, такие комплексы устанавливаются для увеличения числа штрафов, но не для повышения уровня безопасности. Автором инициативы является Ярослав Нилов, глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он призывает запретить использование мобильных камер фото и видеофиксации нарушений на дорогах России.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   штраф   
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11  комментариев
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62k
turyst 53 минуты назад
Камеры, в первую очередь, должны быть только государственными!
Никаких кормушек для частников!
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3k
Daimos Полчаса назад
Какой от них вред? Нарушил, получи штраф.
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12k
hairov Полчаса назад
Кто бы что не говорил, но у нас любая камера стоит только для собирания штрафов. Достаточно посмотреть на большинство их местоположений. Например М5. Прямая ровная дорога по 3 полосы в каждую с разделительным ограждением и вдруг, знак 70 (а то и 50) , и за ним сразу камера и таких мест полно
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564
Чудак 38 минут назад
шо, депутатам надоело, что их близким штрафы с камер приходят, а потом ишшо и в загранку тяжко выехать становится, надоть кому-то откатывать?
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28k
Влад 53 минуты назад
Ничего не понял. При чем тут "факт ДТП"? Я точно знаю что я профессиональный водитель, езжу очень много и у меня нет штрафов с камер. Может они меня не видят?
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17k
Booka1a 59 минут назад
хахахаха
несколько дней назад выпустили мобильное приложение, с помощью которого любой пользователь может фиксировать нарушителей на мобилку и автоматом отправлять в ГИБДД. и тут же депутаты подорвались и придумали закон, который запрещает "использование мобильных камер фото и видеофиксации". просто к гадалке не ходи, что если закон примут, то под запрет мобильных камер попадут и камеры мобильных телефонов
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Добрый Бабайка
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