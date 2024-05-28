В Госдуме выдвинули предложение о запрете мобильных дорожных камер

Нилов отмечает, что слишком часто водителям приходят штрафы исключительно на основании «фотопоказаний» от передвижных и мобильных камер. Он считает это несправедливым, поскольку доказать свою правоту становится практически невозможно.



Аргументация депутатов связана со статьёй 1.5 КоАП («Презумпция невиновности»), которую они хотят изменить. Из-за формулировки статьи предполагаемый нарушитель должен сам доказывать свою невиновность, если факт ДТП был зафиксирован «работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами».



По мнению парламентариев, привлекать к ответственности нельзя, если фиксация производилась с помощью мобильных или передвижных комплексов. Водителя сначала должны разыскать, вызвать в полицию, провести расследование, составить протокол и так далее. Фактически речь идёт об уточнении нормы права.



Поэтому Нилов предлагает оставить только стационарные комплексы, где существует возможность оспорить вынесенные штрафы. Законопроект о запрете мобильных и передвижных камер уже разработан и внесён в Госдуму.