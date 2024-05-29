В США после дозаправки разбился американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II

В Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35. Авиакатастрофа произошла в минувший вторник неподалёку от международного аэропорта Альбукерке. Около 13.00 по местному времени пилот дозаправился в Киртланде, чтобы затем направиться на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии, но практически сразу после взлёта судно рухнуло неподалёку от аэродрома.