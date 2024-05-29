В США после дозаправки разбился американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II

Это была уникальная модифицированная версия самолёта, и причины авиакатастрофы пока неизвестны.
В Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35. Авиакатастрофа произошла в минувший вторник неподалёку от международного аэропорта Альбукерке. Около 13.00 по местному времени пилот дозаправился в Киртланде, чтобы затем направиться на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии, но практически сразу после взлёта судно рухнуло неподалёку от аэродрома.
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Пилоту удалось катапультироваться, и сейчас он с серьёзными травмами находится в больнице Университета Нью-Мексико.
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Что касается упавшего самолёта, он "представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — сообщили американские СМИ. По факту крушения будут проведены расследование.
Стоимость упавшего истребителя оценивается примерно в 135 миллионов долларов. Судя по фото обломков самолёта, оставшихся после тушения пожара, восстановлению судно не подлежит.
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