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В США после дозаправки разбился американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II

В США после дозаправки разбился американский истребитель пятого поколения F-35B Lightning II

Автор:
29 мая 2024 08:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: F-35B Lightning II   Ynews   Видео   авиакатастрофа   истребитель   крушение   пожар   самолет   
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Это была уникальная модифицированная версия самолёта, и причины авиакатастрофы пока неизвестны.

В Нью-Мексико потерпел крушение опытный образец истребителя F-35. Авиакатастрофа произошла в минувший вторник неподалёку от международного аэропорта Альбукерке. Около 13.00 по местному времени пилот дозаправился в Киртланде, чтобы затем направиться на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии, но практически сразу после взлёта судно рухнуло неподалёку от аэродрома.


Пилоту удалось катапультироваться, и сейчас он с серьёзными травмами находится в больнице Университета Нью-Мексико.


Что касается упавшего самолёта, он "представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin", — сообщили американские СМИ. По факту крушения будут проведены расследование.



Стоимость упавшего истребителя оценивается примерно в 135 миллионов долларов. Судя по фото обломков самолёта, оставшихся после тушения пожара, восстановлению судно не подлежит.




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Метки: F-35B Lightning II   Ynews   Видео   авиакатастрофа   истребитель   крушение   пожар   самолет   
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28k
Влад 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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DuckTales 7 минут назад
Дай Бог не последний
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5k
foggen2 7 минут назад
Пилота жалко.
Самолёт-нет.
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Руслан 7 минут назад
Либерасты начнут вой на болотах про технологическую отсталость, Байден всё украл, лучше бы деньги американским пенсионерам дали?
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17k
jnkbxybr 18 минут назад
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дмитрий викторович 24 минуты назад
Керосин палëный заправили.
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10k
Alex Полчаса назад
Мелочь, но приятно
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7k
Отвратительный Мужик 42 минуты назад
Вот есть же хорошие новости !
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2142 поста (2132 в горячем)

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