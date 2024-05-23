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Фатальная ошибка

Фатальная ошибка

Автор:
23 мая 2024 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ставрополь   инцидент   конфликт   люди   остановка   
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В Ставрополе мужчина пристал к людям на остановке и, по неподтверждённым данным, просил деньги на проезд. Очевидец включил камеру и незнакомец начал распускать руки. Далее вы можете посмотреть, что из этого вышло..

Лицо человека, допустившего фатальную ошибку. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Ставрополь   инцидент   конфликт   люди   остановка   
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7  комментариев
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13k
Том Сойер 49 минут назад
Это видео можно смотреть вечно!!!
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9k
Puans-on 2 минуты назад
Чуть под статью не попал.
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63k
Андрей 7 минут назад
Там уже продолжение появилось )
https://x.com/Toxic_alien_0/status/1793339550883835956https://x.com/Toxic_alien_0/status/1793339550883835956
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7k
pinbalist 23 минуты назад
Мне показалось, или мастурбеку маловато прописали?
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Очень ценный иностранный специалист и наша экономика без него загнётся. Первая же проверка выявит у этого Мастурбека три судимости на родине. Куда вы этих мразей пускаете?
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17k
Совранский 37 минут назад
Звук "хлопка" прям смачный
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62k
dima423 43 минуты назад
не обучаемый черт) но лучше бы и правда отошли...чуть под автобус не завалился
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