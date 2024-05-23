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В Ставрополе мужчина пристал к людям на остановке и, по неподтверждённым данным, просил деньги на проезд. Очевидец включил камеру и незнакомец начал распускать руки. Далее вы можете посмотреть, что из этого вышло..
Лицо человека, допустившего фатальную ошибку. Присутствует ненормативная лексика.
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