Тюнингованный Ferrari 812 GTS от Mansory способен разогнаться до сотни за 2,8 секунды

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Знаменитое тюнинг-ателье Mansory представило очередной суперкар из эксклюзивной линейки Stallone Tempesta Verde. Это доработанный спайдер Ferrari 812 GTS, который получил не только оригинально модернизированную внешность, вызывающую ассоциации с военной техникой, но и более мощный двигатель.
Суперкар окрасили в особый матовый оттенок хаки, который во внешности Stallone Tempesta Verde сочетается с некрашеным кованым карбоном. Из этого материала выполнены новые аэродинамические детали — передний бампер, накладки на пороги, задний диффузор и крупное антикрыло. Помимо этого Ferrari 812 GTS оснастили необычными колёсными дисками и украсили тонкой продольной полосой в цветах итальянского флага. Аналогичная полоса применена и в отделке перешитого алькантарой интерьера.
Mansory Stallone Tempesta Verde сохранил штатный атмосферный V12 объёмом 6,5 литра. Но его отдача была увеличена с 800 л.с. и 718 Нм до 830 л.с. и 740 Нм. Это позволило на 0,2 секунды (до 2,8 секунды) уменьшить время разгона до 100 км/ч, а максимальная скорость подросла на 5 км/ч — до 345 км/ч. Таким образом, по отдаче мотор превзошёл официальный силовой агрегат от Ferrari, который устанавливают на 812 Competizione: при том же объёме и мощности он развивает лишь 692 Нм.
Mansory Stallone Tempesta Verde сохранил штатный атмосферный V12 объёмом 6,5 литра. Но его отдача была увеличена с 800 л.с. и 718 Нм до 830 л.с. и 740 Нм. Это позволило на 0,2 секунды (до 2,8 секунды) уменьшить время разгона до 100 км/ч, а максимальная скорость подросла на 5 км/ч — до 345 км/ч. Таким образом, по отдаче мотор превзошёл официальный силовой агрегат от Ferrari, который устанавливают на 812 Competizione: при том же объёме и мощности он развивает лишь 692 Нм.
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