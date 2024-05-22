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Тюнингованный Ferrari 812 GTS от Mansory способен разогнаться до сотни за 2,8 секунды

Тюнингованный Ferrari 812 GTS от Mansory способен разогнаться до сотни за 2,8 секунды

Автор:
22 мая 2024 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Mansory   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   карбон   машина   спайдер   тюнинг   
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Знаменитое тюнинг-ателье Mansory представило очередной суперкар из эксклюзивной линейки Stallone Tempesta Verde. Это доработанный спайдер Ferrari 812 GTS, который получил не только оригинально модернизированную внешность, вызывающую ассоциации с военной техникой, но и более мощный двигатель.
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Метки: Ferrari   Mansory   Автовсячина   Ателье   авто   автомир   автомобили   карбон   машина   спайдер   тюнинг   
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27k
СергейПименов 2 часа назад
Stallone быстрее чем Schwarzenegger
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41k
АнтонПолднев Час назад
Кованый карбон?

Карбон (углепластики, карбонопластики, от англ. carbon углерод) полимерные композитные материалы из переплетённых нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных (например, эпоксидных) смол. (С)
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Добрый Бабайка
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