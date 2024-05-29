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Жесткие заправки в Таджикистане

Жесткие заправки в Таджикистане

Автор:
29 мая 2024 08:52
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: авто   бензин   в мире   заправка   таджикистан   фото   
883
7

Вот так в горных кишлаках Таджикистана частенько продают бензин: старый вросший в землю бензовоз, в ней шланг, проточный счетчик и столик рядом для «кассира».

Я тоже сначала подумал, что это просто давным-давно брошенный кем-то на обочине грузовик. Сфотографировал его на автомате, а час спустя мы проезжали мимо него же в обратную сторону, возвращаясь в гостевой дом с прогулки в какой-то местный музей.

И около этого чуда стояла старенькая «шестёрка», соединенная резиновым шлангом с его ржавой бочкой и давно выгоревшей надписью «огнеопасно». Дедушка заправлял свою машину.

Я удивленно повернулся к нашему водителю-гиду, и он кивнул в ответ: «да, вот такие у нас в селениях есть заправки». Знаете, как на овощных рынках бывают торговые ларьки в старом приросшем к земле автофургоне, который больше никогда никуда не поедет, но из которого каждый день продают лук или картошку.

Вот так же в горных кишлаках Таджикистана частенько продают бензин: старый вросший в землю бензовоз, в ней шланг, проточный счетчик и столик рядом для «кассира». Сам он за топливом никуда не ездит, бензином его пополняют большие фуры-бензовозы. Одна такая объезжает пять-семь кишлаков, пополняя вот такие небольшие трехтонные автоцистерны.

×

А бывает и вовсе привозят на обочину дороги на грузовике или даже в багажнике обычного легкового универсала бочку с бензином, зонтик, стул, и ... заправка готова!

— Налетай, заправляйся, бензин недорого!

Сплошь и рядом такие «частные» заправки. Помпа или ручная, или от автомобильного аккумулятора. В качестве мерника — 10-литровая канистра или вообще ведро.

Встречаются и более-менее приличные автоцистерны, которые приезжают на обочину своим ходом и заправляют машины не переливом в бочки, а сразу напрямую с помощью обычного пистолета.

Конечно, встречаются в горах и стационарные АЗС с будкой, колонкой, шлангом.

Правда будка глины или кизяка, бензоколонка старая и ржавая. Из-за особенностей рельефа, цистерна с топливом довольно часто не закопана в землю, как на привычных заправках, а просто находится чуть в стороне от колонок на возвышении, чтобы топливо без насоса могло поступать самотёком.

Да, это тоже заправка!

Никакой колонки нет, только бочка внутри мазанки.

В качестве мерника — старое мятое ведро.

Вот так и живут люди в XXI веке в эпоху искусственного интеллекта...

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Метки: авто   бензин   в мире   заправка   таджикистан   фото   
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6  комментариев
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26k
Федор 19 минут назад
А мне как метрологу очень интересно - а какая у них погрешность?
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Дмитрий 9 минут назад
Ну "оккупанты" русские то уехали, а вместе с ними дороги, школы, больницы, ну и заправки нормальные. В общем цивилизация.
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8k
Marlboro 16 минут назад
Видать на такой станции заправился новый истребитель F-35 из предыдущего поста :)
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248
r3mba4 17 минут назад
Вот и поехали кишлаками в цивилизацию со своих помоек. А тем временем, границы ключ переломлен пополам, а наш дедушка Пуитин совсем уже того. Чего ждем? Такжикистан 90 или Косово 2000? Много Косово, когда Крокус даже не цветочек.
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Alove_Roleen
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