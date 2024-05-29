Жесткие заправки в Таджикистане

Вот так в горных кишлаках Таджикистана частенько продают бензин: старый вросший в землю бензовоз, в ней шланг, проточный счетчик и столик рядом для «кассира».
Я тоже сначала подумал, что это просто давным-давно брошенный кем-то на обочине грузовик. Сфотографировал его на автомате, а час спустя мы проезжали мимо него же в обратную сторону, возвращаясь в гостевой дом с прогулки в какой-то местный музей.
И около этого чуда стояла старенькая «шестёрка», соединенная резиновым шлангом с его ржавой бочкой и давно выгоревшей надписью «огнеопасно». Дедушка заправлял свою машину.
Я удивленно повернулся к нашему водителю-гиду, и он кивнул в ответ: «да, вот такие у нас в селениях есть заправки». Знаете, как на овощных рынках бывают торговые ларьки в старом приросшем к земле автофургоне, который больше никогда никуда не поедет, но из которого каждый день продают лук или картошку.
Вот так же в горных кишлаках Таджикистана частенько продают бензин: старый вросший в землю бензовоз, в ней шланг, проточный счетчик и столик рядом для «кассира». Сам он за топливом никуда не ездит, бензином его пополняют большие фуры-бензовозы. Одна такая объезжает пять-семь кишлаков, пополняя вот такие небольшие трехтонные автоцистерны.
А бывает и вовсе привозят на обочину дороги на грузовике или даже в багажнике обычного легкового универсала бочку с бензином, зонтик, стул, и ... заправка готова!
— Налетай, заправляйся, бензин недорого!
Сплошь и рядом такие «частные» заправки. Помпа или ручная, или от автомобильного аккумулятора. В качестве мерника — 10-литровая канистра или вообще ведро.
Встречаются и более-менее приличные автоцистерны, которые приезжают на обочину своим ходом и заправляют машины не переливом в бочки, а сразу напрямую с помощью обычного пистолета.
Конечно, встречаются в горах и стационарные АЗС с будкой, колонкой, шлангом.
Правда будка глины или кизяка, бензоколонка старая и ржавая. Из-за особенностей рельефа, цистерна с топливом довольно часто не закопана в землю, как на привычных заправках, а просто находится чуть в стороне от колонок на возвышении, чтобы топливо без насоса могло поступать самотёком.
Да, это тоже заправка!
Никакой колонки нет, только бочка внутри мазанки.
В качестве мерника — старое мятое ведро.
Вот так и живут люди в XXI веке в эпоху искусственного интеллекта...
Источник:
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