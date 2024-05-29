Жесткие заправки в Таджикистане

Я тоже сначала подумал, что это просто давным-давно брошенный кем-то на обочине грузовик. Сфотографировал его на автомате, а час спустя мы проезжали мимо него же в обратную сторону, возвращаясь в гостевой дом с прогулки в какой-то местный музей.

И около этого чуда стояла старенькая «шестёрка», соединенная резиновым шлангом с его ржавой бочкой и давно выгоревшей надписью «огнеопасно». Дедушка заправлял свою машину.

Я удивленно повернулся к нашему водителю-гиду, и он кивнул в ответ: «да, вот такие у нас в селениях есть заправки». Знаете, как на овощных рынках бывают торговые ларьки в старом приросшем к земле автофургоне, который больше никогда никуда не поедет, но из которого каждый день продают лук или картошку.

Вот так же в горных кишлаках Таджикистана частенько продают бензин: старый вросший в землю бензовоз, в ней шланг, проточный счетчик и столик рядом для «кассира». Сам он за топливом никуда не ездит, бензином его пополняют большие фуры-бензовозы. Одна такая объезжает пять-семь кишлаков, пополняя вот такие небольшие трехтонные автоцистерны.