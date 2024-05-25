30 фото с необычно большими вещами и существами

Размер имеет значение! Мы каждый день видим вещи стандартных размеров, но иногда нам встречаются "аномальные" вещи, животные и люди, которые отличаются большими размерами. На форуме Reddit есть специальное сообщество, в котором пользователи сети делятся фотографиями чего-то огромного, что они встретили на своём пути. Взглянем на самые интересные кадры!