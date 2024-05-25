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30 фото с необычно большими вещами и существами

30 фото с необычно большими вещами и существами

Автор:
25 мая 2024 17:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Разное   Фотографии   большие вещи   большой размер   в мире   люди   подборка   подборки   фото   
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Размер имеет значение! Мы каждый день видим вещи стандартных размеров, но иногда нам встречаются "аномальные" вещи, животные и люди, которые отличаются большими размерами. На форуме Reddit есть специальное сообщество, в котором пользователи сети делятся фотографиями чего-то огромного, что они встретили на своём пути. Взглянем на самые интересные кадры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   Фотографии   большие вещи   большой размер   в мире   люди   подборка   подборки   фото   
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2  комментария
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41k
АнтонПолднев 12 минут назад
Очистить всю листву и кочан, хоть будет большим, но не сверх размеров. Не знаю как у кого, я, когда квашу капусту, кочан с отцовского огорода, это аккурат 3-литровая банка.
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8k
Евгений Д 3 минуты назад
По поводу 1 - Гигантские зубчики чеснока
Это не чеснок. Точно не помню как называется= Растут тут такие, садишь зубчик и получается много зубчиков - красиво и крупно цветут, на запах чуть чуть чеснок, а на вкус как солома, не знаю что с ними делают ? может маринуют
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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