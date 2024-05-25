30 фото с необычно большими вещами и существами

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Размер имеет значение! Мы каждый день видим вещи стандартных размеров, но иногда нам встречаются "аномальные" вещи, животные и люди, которые отличаются большими размерами. На форуме Reddit есть специальное сообщество, в котором пользователи сети делятся фотографиями чего-то огромного, что они встретили на своём пути. Взглянем на самые интересные кадры!
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12. Найдите в своей жизни человека, который будет смотреть на вас так, как этот мужчина смотрит на эту огромную луковицу
18. Лошадь породы першерон. Это одна и та же лошадь с разницей в 5 лет: по мере взросления у них меняется окрас
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не чеснок. Точно не помню как называется= Растут тут такие, садишь зубчик и получается много зубчиков - красиво и крупно цветут, на запах чуть чуть чеснок, а на вкус как солома, не знаю что с ними делают ? может маринуют