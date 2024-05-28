Американцы показали прототип гибридного тягача будущего

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Американская автомобилестроительная компания Kenworth представила прототип автопоезда будущего SuperTruck 2. Тягач с футуристическим дизайном оснащён аэродинамичной кабиной и гибридной силовой установкой, что обеспечит существенную экономию топлива. Конструкция позволяет установить на машину любую силовую установку.
Концептуально Kenworth близок к Tesla Semi: зауженная кабина, сидящий по центру водитель. Но машина не электрическая, а гибридная. Дизелю Paccar мощностью 440 л.с. помогает 48-вольтовый стартёр-генератор. Коробка передач — 12-ступенчатый «автомат».
Создатели тягача отмечают, что применили на концепте наиболее подходящую на сегодня силовую установку. Уже не чистый ДВС, но и не электромобиль, который сложно полноценно эксплуатировать при нынешнем состоянии инфраструктуры. При этом конструкция позволяет применить на SuperTruck 2 любую схему: газовую, водородную, чисто электрическую.
Прототип весит на 3,2 тонны меньше, чем серийный Kenworth T660 2009 года. В своё время он считался одним из самых аэродинамичных и экономичных тяжёлых грузовиков, расходуя в среднем 39,2 л/100 км. Для нового SuperTruck 2 декларируется всего 18,4 л/100 км.
Узкая в передней части кабина снижает аэродинамическое сопротивление. Той же цели служат камеры вместо громоздких зеркал заднего вида. Пространство позади водительского кресла сделано трансформируемым: разные компоновки предусмотрены для приёма пищи, короткого отдыха и сна.
О перспективах серийного производства Kenworth SuperTruck 2 разработчик ничего не сообщает.
Создатели тягача отмечают, что применили на концепте наиболее подходящую на сегодня силовую установку. Уже не чистый ДВС, но и не электромобиль, который сложно полноценно эксплуатировать при нынешнем состоянии инфраструктуры. При этом конструкция позволяет применить на SuperTruck 2 любую схему: газовую, водородную, чисто электрическую.
Прототип весит на 3,2 тонны меньше, чем серийный Kenworth T660 2009 года. В своё время он считался одним из самых аэродинамичных и экономичных тяжёлых грузовиков, расходуя в среднем 39,2 л/100 км. Для нового SuperTruck 2 декларируется всего 18,4 л/100 км.
Узкая в передней части кабина снижает аэродинамическое сопротивление. Той же цели служат камеры вместо громоздких зеркал заднего вида. Пространство позади водительского кресла сделано трансформируемым: разные компоновки предусмотрены для приёма пищи, короткого отдыха и сна.
О перспективах серийного производства Kenworth SuperTruck 2 разработчик ничего не сообщает.
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