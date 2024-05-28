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Американцы показали прототип гибридного тягача будущего

Американцы показали прототип гибридного тягача будущего

Автор:
28 мая 2024 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   прототип   тягач   
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Американская автомобилестроительная компания Kenworth представила прототип автопоезда будущего SuperTruck 2. Тягач с футуристическим дизайном оснащён аэродинамичной кабиной и гибридной силовой установкой, что обеспечит существенную экономию топлива. Конструкция позволяет установить на машину любую силовую установку.

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Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   прототип   тягач   
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4  комментария
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Отвратительный Мужик Час назад
А колёса как ему менять ?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1319 постов (1310 в горячем)

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