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Грузовик переехал ребёнка на пешеходном переходе в Москве

Грузовик переехал ребёнка на пешеходном переходе в Москве

Автор:
28 мая 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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На 1-й улице Машиностроения в Москве водитель грузового автомобиля МАЗ пытался проехать на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик скончался от полученных травм. Водителя грузовика, совершившего наезд на ребенка, задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть».
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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31  комментарий
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1k
DuckTales 2 часа назад
Опять гости Столицы ...
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26k
Slawa49 4 минуты назад
а такие знаки должны быть если не перед каждым переходом то на каждой дороге и по несколько
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26k
Slawa49 5 минут назад
такое должно висеть в каждой школе! на каждом этаже и в каждом холле!
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51k
Максим Т. 7 минут назад
Ценный?
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1k
АНДРЕЙ 8 минут назад
Вот я даже не сомневался кто был за рулём.
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26k
Slawa49 12 минут назад
спрашивается куда этот черт летел на тяжеленной тачке и не факт что исправной от старости?? давно пора в городах, даже если кому то это претит, вводить опыт если не всей европы то в частности германии!!! в городах скорость 50км, в жилых районах 30 и никаких нештрафуемых 20 км!!! И ментов выгонять патрулировать улицы а не сидеть у себя в расположениях. сколько раз было в Калининграде, приезжаешь в район гибдд, а у них все машины на плацу стоят, а должны стоять на точках!
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24k
Killgrave 13 минут назад
Очередной "камаз отходов" за рулем. Понабрали черножопых макак, которые по интеллекту хуже дебилов.
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1k
Андрей Граф 13 минут назад
мразь черножопая, какая уголовка? отдайте эту тварь людям, пусть его порвут на куски тварь черная
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2k
lihaci 15 минут назад
И мне втирают, что вот такие "особо ценные" специалисты нужны в России? Да лучше б он переехал депутата или его сынка.
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2k
Виталий 18 минут назад
Опять чебурек
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5k
Макс 21 минуту назад
Тварь! Тварь черножопая!
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8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Пешеходный переход или перебег?
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3k
Игорь 41 минуту назад
и опять иностранный специалист убил русского
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7k
livaneth 45 минут назад
У наиболее грамотных пешеходов (которые перед переходом смотрят в нужную сторону и адекватно оценивают расстояние и скорость) есть в кармане водительские права. От остальных можно и нужно ждать всякого. Вот, например мальчик увидел зеленый и бросился бежать не глядя по сторонам. Чурека конечно теперь посадят, но мальчика это не вернет.
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128k
Аааа 49 минут назад
Опять обезьяна за рулем
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11k
Vacony 50 минут назад
трагичное стечение обстоятельств....
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3k
Pioner76 58 минут назад
Вот так бывает, когда с ишака сразу на MAZ пересел... Сарказм. Родителям соболезнование.
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7k
Бу Час назад
соболезнование родителям
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5k
kuchipachi Час назад
Как же глупо... Один вообще походу на светофор не смотрит. Вторые, увидев зелёный, ломанулись не глядя на дорогу... Итог очень печальный
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1525 постов (1547 в горячем)

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