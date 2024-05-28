Грузовик переехал ребёнка на пешеходном переходе в Москве

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На 1-й улице Машиностроения в Москве водитель грузового автомобиля МАЗ пытался проехать на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик скончался от полученных травм. Водителя грузовика, совершившего наезд на ребенка, задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть».
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