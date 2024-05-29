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Забавная пародия на Юлию Высоцкую

Забавная пародия на Юлию Высоцкую

Автор:
29 мая 2024 07:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   пародия   юлия высоцкая   
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Юмористы сняли пародию на Юлию Высоцкую, прославившуюся своими "кулинарными шедеврами". Актриса Екатерина Моргунова разыграла сцену, где ведущая уже пять часов готовит завтрак.

Карательная кулинария

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Юмор   пародия   юлия высоцкая   
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10  комментариев
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12k
hairov 2 часа назад
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rutt 21 минуту назад
А у ней есть видос с варкой сгущёнки?
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17k
jnkbxybr Полчаса назад
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892
adssaf afasffdsga 47 минут назад
Собственно, вот это вот и есть та причина, по которой я не смотрю телевизор и не хожу на всяких комиков - сколько угодно можно засирать Петросяна, Задорнова и прочих, но они ШУТИЛИ. Они ИГРАЛИ, у них был ТАЛАНТ. Они не подменяли это тупыми гримасами и какими-то непонятными ужимками без цели и смысла, не подменяли это декорациями, которые смысла не несут никакого. Более того, они даже с места не двигались. И, конечно же, они не пытались прогнуться под конъюнктуру в виде разных мемов и прочего сиюминутного шлака - они создавали эту самую конъюнктуру. А этот КВН уровня первого курса училища по цене, превышающей цену билета на концерт Валерия Александровича, не может даже с декорациями хоть немного смешно пошутить.
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6k
Станислав 49 минут назад
и это полное видео????? с таким постом можно было бы просто название разместить и готово!
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9k
Тяжолый Орк Час назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3709 постов (3619 в горячем)

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