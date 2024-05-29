Забавная пародия на Юлию Высоцкую

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Юмористы сняли пародию на Юлию Высоцкую, прославившуюся своими "кулинарными шедеврами". Актриса Екатерина Моргунова разыграла сцену, где ведущая уже пять часов готовит завтрак.
Карательная кулинария
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