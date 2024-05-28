Кот исполнил балладу о пустой миске

Пушистый музыкант "спел" под гитару. На что только не пойдешь, чтобы тебя покормили.
На что только не идут котики, чтобы получить любимую еду. Некоторые громко гремят мисками, другие нахально будят хозяев, прыгая прямо на им на голову, ну а котофей из этого видео научился играть на гитаре и петь под собственный аккомпанемент.
Кошачья песня получилась не самой гениальной, но все равно очень забавной и трогательной. За такое милое творчество он заслужил миску корма и, возможно, даже парочку дополнительных лакомств. Может быть, в следующий раз котейка сочинит песню, которая поможет ему получить вкусную курицу или тарелку креветок.
Источник:
- Работник мастерской не оценил сюрприз кота
- Удивительно точный перевод с кошачьего
- Вызов принят: приключение кота-тестировщика
- Первый рабочий день пушистого сисадмина
- Кошачий сон стал реальностью