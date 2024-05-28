Кот исполнил балладу о пустой миске

На что только не идут котики, чтобы получить любимую еду. Некоторые громко гремят мисками, другие нахально будят хозяев, прыгая прямо на им на голову, ну а котофей из этого видео научился играть на гитаре и петь под собственный аккомпанемент.

Кошачья песня получилась не самой гениальной, но все равно очень забавной и трогательной. За такое милое творчество он заслужил миску корма и, возможно, даже парочку дополнительных лакомств. Может быть, в следующий раз котейка сочинит песню, которая поможет ему получить вкусную курицу или тарелку креветок.