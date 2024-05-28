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Сообщество Без кота и жизнь не та 2407 постов • 517 подписчиков подписаться
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Кот исполнил балладу о пустой миске

Кот исполнил балладу о пустой миске

Автор:
28 мая 2024 09:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   гитара   животные   кот   кошка   
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Пушистый музыкант "спел" под гитару. На что только не пойдешь, чтобы тебя покормили.

На что только не идут котики, чтобы получить любимую еду. Некоторые громко гремят мисками, другие нахально будят хозяев, прыгая прямо на им на голову, ну а котофей из этого видео научился играть на гитаре и петь под собственный аккомпанемент.

Кошачья песня получилась не самой гениальной, но все равно очень забавной и трогательной. За такое милое творчество он заслужил миску корма и, возможно, даже парочку дополнительных лакомств. Может быть, в следующий раз котейка сочинит песню, которая поможет ему получить вкусную курицу или тарелку креветок.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   гитара   животные   кот   кошка   
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20k
banzai7 Час назад
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Igor Grishaev 41 минуту назад
В ноты попадает, не то что наши эстрадные певички-фанерщицы
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15k
Краюхин Тихон 52 минуты назад
Ну вот это я понимаю - новость! А не то что это ваше всё...
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Forestdude
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  • 3704 поста (3614 в горячем)

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