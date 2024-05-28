Енот решил не связываться с грозным уличным котом

Бездомный кот начал подолгу отдыхать на крыльце домовладельца по имени Дон. Очень скоро животное привыкло к крыльцу и начало считать его своей территорией.
Недавно Дон убедился, что бездомный кот способен приносить пользу. Он так привык к любимому крыльцу, что считает его своей законной «вотчиной» и не радуется захватчикам, решившим вторгнуться на эту запретную территорию. Так что когда к Дону в гости пришёл ещё и енот, он понял, что двор под охраной. При этом коту даже не понадобилось нападать или поднимать шум — он просто привстал.
Неизвестно, подкармливал ли Дон кота раньше, но немало комментаторов уверены, что теперь стоит угощать чем-нибудь вкусненьким животное, которое оказалось сторожевым.
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