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Енот решил не связываться с грозным уличным котом

Енот решил не связываться с грозным уличным котом

Автор:
28 мая 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   енот   животные   кот   кошка   
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Бездомный кот начал подолгу отдыхать на крыльце домовладельца по имени Дон. Очень скоро животное привыкло к крыльцу и начало считать его своей территорией.

Недавно Дон убедился, что бездомный кот способен приносить пользу. Он так привык к любимому крыльцу, что считает его своей законной «вотчиной» и не радуется захватчикам, решившим вторгнуться на эту запретную территорию. Так что когда к Дону в гости пришёл ещё и енот, он понял, что двор под охраной. При этом коту даже не понадобилось нападать или поднимать шум — он просто привстал.

Неизвестно, подкармливал ли Дон кота раньше, но немало комментаторов уверены, что теперь стоит угощать чем-нибудь вкусненьким животное, которое оказалось сторожевым.

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Метки: Видео   Реакция   енот   животные   кот   кошка   
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3  комментария
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Vladimir 49 минут назад
Кота накормить, енота тоже. Продолжать наблюдение.
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871
3zo672nyb9t0 47 минут назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3704 поста (3614 в горячем)

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