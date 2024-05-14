Трейлер фильма "Тревожный звонок" (2023)

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Рабочий день телефонистки Агнес идет не по плану, когда она случайно перехватывает звонок и узнает о похищении женщины. В панике Агнес сообщает полиции о происшествии, но не может отпустить ситуацию — тогда девушка начинает собственное расследование.
Страна: Великобритания
Жанр: триллер
Дата выхода в России: 9 мая 2024
В ролях: Виктория Люси, Харриет Уолтер, Ройс Пьерессон, Джоанна Роджерс, Томас Блисс, Салли Гик, Ричард Хип, Мелисса Том, Лора Фицпатрик, Онор Ко, Шинейд Гарван
Режиссер: Оливер Пирн
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