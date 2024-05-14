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Трейлер фильма "Тревожный звонок" (2023)

Трейлер фильма "Тревожный звонок" (2023)

Автор:
14 мая 2024 13:59
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Оливер Пирн   Виктория Люси   Ройс Пьерессон   Джоанна Роджерс   Томас Блисс   Салли Гик   детективы   Ричард Хип   Мелисса Том   Лора Фицпатрик   Онор Ко   Шинейд Гарван   триллеры   Харриет Уолтер   Великобритания   2023   
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Рабочий день телефонистки Агнес идет не по плану, когда она случайно перехватывает звонок и узнает о похищении женщины. В панике Агнес сообщает полиции о происшествии, но не может отпустить ситуацию — тогда девушка начинает собственное расследование.

Страна: Великобритания

Жанр: триллер

Дата выхода в России: 9 мая 2024

В ролях: Виктория Люси, Харриет Уолтер, Ройс Пьерессон, Джоанна Роджерс, Томас Блисс, Салли Гик, Ричард Хип, Мелисса Том, Лора Фицпатрик, Онор Ко, Шинейд Гарван

Режиссер: Оливер Пирн

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Оливер Пирн   Виктория Люси   Ройс Пьерессон   Джоанна Роджерс   Томас Блисс   Салли Гик   детективы   Ричард Хип   Мелисса Том   Лора Фицпатрик   Онор Ко   Шинейд Гарван   триллеры   Харриет Уолтер   Великобритания   2023   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1705 постов (1665 в горячем)
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