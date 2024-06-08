Тюрьма Сарк – милейшее учреждение исправительной системы одноимённого острова

Люди совершают преступления и должны отбывать за них наказание в тюрьме. Но если провинности не особенно тяжкие, а наказать человека надо, как быть тогда? Решение есть – поместить нарушителя в специфическую тюрьму. Типа той, что находится на острове Сарк, принадлежащем Британии.
Одна из самых маленьких (а, возможно, и самая маленькая) тюрем в мире может похвастаться всего двумя небольшими камерами. При этом она, начав функционировать в 1856 году, работает до сих пор.
В наши дни в ней содержится не так много заключенных, но порой тут можно встретить сезонных рабочих или отдыхающих, перебравших с выпивкой.
Сарк – удивительный маленький остров в составе Нормандских островов, расположенный недалеко от побережья Нормандии, Франция. Его длина чуть меньше 5 километров, ширина – 1,5 километра, а население – около пяти сотен человек. Это один из самых крошечных населённых островов Ла-Манша.
Несмотря на свои небольшие размеры, Сарк имеет долгую и увлекательную историю. Первое письменно упоминание относится к 1040 году, когда Вильгельм Нормандский (впоследствии Вильгельм Завоеватель) передал его в дар аббатству Мон-Сен-Мишель. В 1549 году остров перешёл под власть французов, но вскоре его снова отвоевали англичане, и кусок суши часто посещали контрабандисты и пираты.
Стратегически важный остров был оккупирован немцами во время Второй мировой войны. Он также считался последним феодальным государством в Европе вплоть до 2006 года, когда здесь были официально введены всеобщее избирательное право и демократия. А в 2011 году Сарк удостоился чести стать первым в мире островом тёмного неба – жители намеренно отказались от ночного искусственного освещения ради борьбы со световым загрязнением.
Построенная в 1856 году крошечная тюрьма с бочкообразной крышей состоит из двух смежных камер, одна 1,8 на 1,8, а другая – 1,8 на 2,4 метра. Перед камерами узкий метровый коридор, тянущийся по всей длине здания. В нём нет окон.
Одной из первых узниц стала молодая девушка-служанка, заключённая в тюрьму за кражу платка у своей хозяйки. Её продержали в тюрьме три дня. Бедняжка так боялась оказаться запертой в тёмной камере без окон, что местные жители сжалились и позволили ей поставить свой стул в открытый дверной проём, где местные дамы сидели с ней, вязали, разговаривали и поддерживали морально, пока она не отбыла срок. В наши дни преступления на Сарке действительно редки. Здесь трудятся два добровольных полицейских в званиях констебля и вингтенье (помощника констебля).
Последнее серьёзное преступление произошло в 1990 году, когда безработный французский физик-ядерщик по имени Андре Гардес начал единоличное вторжение на остров, заявив, что является законным сеньором (или лордом) Сарка. Он прибыл на остров, вооружённый полуавтоматической винтовкой, и вывесил два плаката, объясняющих его намерения. На следующий день он приступил ко второму этапу своего плана, но тут же получил банальный и болезненный удар в нос от констебля и был арестован.
С момента вторжения Гардеса констеблю и вингтенье редко приходилось иметь дело с кем-то более опасным, чем случайно перебравшие горячительных напитков граждане.
Большинство временных обитателей тюрьмы – это опьяневшие сезонные рабочие и нетрезвые туристы, которые проводили ночь в одной из двух камер до прихода в сознание и восстановления способности ясно мыслить.
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