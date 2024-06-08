Тюрьма Сарк – милейшее учреждение исправительной системы одноимённого острова

Одной из первых узниц стала молодая девушка-служанка, заключённая в тюрьму за кражу платка у своей хозяйки. Её продержали в тюрьме три дня. Бедняжка так боялась оказаться запертой в тёмной камере без окон, что местные жители сжалились и позволили ей поставить свой стул в открытый дверной проём, где местные дамы сидели с ней, вязали, разговаривали и поддерживали морально, пока она не отбыла срок. В наши дни преступления на Сарке действительно редки. Здесь трудятся два добровольных полицейских в званиях констебля и вингтенье (помощника констебля).