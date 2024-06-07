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Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы

Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы

Автор:
07 июня 2024 07:51
Метки: Видео   Еда   Прикол   бумага?   буузы   камень   ножницы   позы   
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Парень и девушка играют в "Камень, ножницы, бумага" с дополнительными условиями. Выиграл - кушаешь. Проиграл - будь добр пробежаться.

Буузы или позы – национальное бурятское блюдо, буквально - «мясо, завернутое в тесто». Блюдо родственно кавказским хинкали и тюркским мантам.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   бумага?   буузы   камень   ножницы   позы   
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3  комментария
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КАКАнгел Час назад
Не ну весело. молодцы.
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Алексей Бляйбтрой 12 минут назад
спасибо. Хороший ролик)
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419
Maikl Час назад
Ох и вкусныыыы эти буузы )))))) мммммм
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4006 в горячем)

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