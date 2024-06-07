Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы

"Не нужен нам берег французский, Шанель ваша нам не нужна": в сети россиянки кромсают ножницами...

Британские учёные: игра "Камень, ножницы, бумага" пришла к нам из японских борделей

Как в разных регионах России играют в «Камень, ножницы, бумагу»?

Мальчик сыграл в «Камень, ножницы, бумага» с сотрудником, загружающим багаж

Тайка из ревности отрезала своему бойфренду кусок пениса, пока тот спал