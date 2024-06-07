Камень, ножницы, бумага и бурятские буузы

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Парень и девушка играют в "Камень, ножницы, бумага" с дополнительными условиями. Выиграл - кушаешь. Проиграл - будь добр пробежаться.
Буузы или позы – национальное бурятское блюдо, буквально - «мясо, завернутое в тесто». Блюдо родственно кавказским хинкали и тюркским мантам.
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