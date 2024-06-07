Финский стартап представил прицеп-кемпер с потайной комнатой

Karoo Adventure уже внешне отличается от привычных кемперов. Его продуманный с точки зрения аэродинамики силуэт призван снизить расход топлива автомобиля-тягача. Весит прицеп меньше 750 килограммов. Это также снижает нагрузку на машину, а кроме того, не требует наличия тормозов. На крыше расположена 6-киловаттная солнечная батарея.



Длина кемпера составляет 5 метров, ширина 2,2 метра. Жилое пространство рассчитано на двух взрослых и двух детей. Кровати расположены в два яруса. Их можно преобразовать в сидячие места или убрать целиком. В последнем случае, по задумке создателей, пространство будет использовано под перевозку велосипедов или другого инвентаря для активного отдыха.



Кухонным блоком с раковиной и конфоркой можно пользоваться как внутри, так и на свежем воздухе. Для этого он снабжён салазками. Вход в ванную комнату с санузлом изящно замаскирован за холодильником. На природе Karoo Adventure позволяет поднимать боковую или заднюю стену целиком, а также пристраивать к прицепу палатку или навес, увеличивая жилое пространство.



Стартап Karoo рассчитывает начать опытное производство в 2025-м, а поставки — год спустя. Кемпер оценили в 29,9 тысячи евро. Желающие получить его в первых рядах могут внести депозит в размере 100 евро. Первые 500 прицепов клиенты получат в расширенной комплектации и с увеличенной с двух до трёх лет гарантией.