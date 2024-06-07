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Финский стартап представил прицеп-кемпер с потайной комнатой

Финский стартап представил прицеп-кемпер с потайной комнатой

Автор:
07 июня 2024 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Финляндия   авто   автомир   автомобили   кемпер   машина   прицеп   туризм   
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Стартап Karoo представил прицеп-кемпер Adventure. В нём организован потайной вход в ванную комнату, а кровати могут убираться, освобождая место для спортинвентаря. Поставки предполагается начать через два года.

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Метки: Автовсячина   Финляндия   авто   автомир   автомобили   кемпер   машина   прицеп   туризм   
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Добрый Бабайка
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