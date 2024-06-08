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Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Автор:
08 июня 2024 18:38
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Герман Греф   Горно-Алтайск   аэропорт   конфликт   таксисты   
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Глава крупнейшего банка страны отчитал частных извозчиков за парковку и внешний вид.

Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф устроил разнос так называемым бомбилам на территории аэропорта Горно-Алтайска. Когда именно были записаны появившиеся сегодня кадры, неизвестно. Зато известно, что в апреле нынешнего года "Сбер" стал единоличным владельцем местного аэропорта, выкупив 60% акций у АФК "Система". Таким образом, можно предположить, что инцидент произошёл не так давно, когда Греф вместе с командой приехал осматривать новые "владения".


Насколько известно, аэропорт в Горно-Алтайске скоро будут перестраивать и Греф в первый свой приезд решил навести порядок. Начал с малого, подошёл к группе таксистов и принялся их отчитывать за парковку и внешний вид. Греф назвал таксистов "бандой" и пригрозил двоим пререкавшихся с ним, что они больше не будут работать на этой территории.


"Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? Друзья, если ещё раз здесь вот так соберётесь, вас здесь больше не будет никого", — заявил таксистам Греф.


Затем глава "Сбера" переключился на мужчину в майке и коротких шортах. Греф обвинил его, что тот "стоит в трусах" и потребовал, чтобы таксист так больше не одевался. После этого чиновник потребовал его назвать свою фамилию. Таксист в ответ попросил представится Грефа.


"Я — собственник этого аэропорта. А ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф", — говорит банкир и пытается схватить таксиста за очки.

Если верить одному блогеру, который провёл своё расследование, мужчину в "трусах" зовут Павлом Неретиным и он является "главой" местных бомбил, орудующих возле аэропорта. Он всячески оберегает злачное место, отгоняя как частников, так и легальных таксистов, и берёт со своих "сотрудников" по 50% стоимости поездки. Ну а "сотрудники" в свою очередь уже накручивают ценник для пассажиров на своё усмотрение.

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Метки: Видео   Герман Греф   Горно-Алтайск   аэропорт   конфликт   таксисты   
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91  комментарий
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16k
Александр 3 часа назад
А вот втащил бы таксист этому дедуле - ему бы переводы полетели ото ВСЕХ клиентов СборБанка))))
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44k
Notan Blaine 11 минут назад
Пофиг на Грефа. Вот, что есть разного рода крышиватели, что считают строну своей дойной коровой и в случае чего просто продадут ее потрохами это опасно. Если он действительно "крыша", то обычный бандит для которого абсолютно все остальные это лохи и скот, а пока люнад плюется в Грефа, такие вот завозят мигрантов, устраивают разборки и прочее. Но народ уверен, что без Нрефа будет лучше, а бандиты они все хорошие и честные.
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5k
Fishki_surfer 11 минут назад
Зря барин с крепостными так себя ведет.
Могут ведь и красного петуха ему подпустить.
(В хорошем смысле слова)
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4k
Pill 13 минут назад
Тварь против мрази.
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3k
Semёn 14 минут назад
Был Павлом Неретиным, стал павликом неретиным)))... все, закончилась лафа у петуха!
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827
cvintus_1 16 минут назад
Греф вообще живёт в своем мире, вспомнить его фразы про ипотеку на хаты по 19 КВ метров, про ИИ. У меня такое чувство, что нашли клоуна и он исполняет.там клиника доктора склифа плачет о пациенте
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12k
harlamov Полчаса назад
Кстати, таксист теперь опущенный.
Петух-Греф, любитель мальчиков, его за очки схватил, теперь бомбила в петушином углу.
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12k
harlamov Полчаса назад
Кто бы сомневался.
Пидрила Греф, который ведёт себя как охреневший быдлан, вообразивший себя барином, кумир фишек.
Здесь любят хозяев-педерастов.
Сборище нацистов-холуев. Лакейская психология, чего изволите... Поэтому всякая либеральная мразь и куражится, знает, что русское быдло любит хозяйский сапог.
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1k
Dimo 36 минут назад
Можно по разному относится к Грефу, но это человек, который из говнянного банка сделал фантастическую компанию которая и как банк работает и как ИТ компания. Правильно что построил местных бомбил, пусть привыкают к цивилизации. Еще Яндекс в Горно-Алтайске нужен.
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104
Korsar Час назад
Гадюка напала на жаб. Не оправдываю таксистов, презервативы ещё те, особенно в аэропорте Адлера, там они приставучие и обидчивые как вокзальные девки))
Но организм - греф - . удак вдвойне
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1k
Михаил Час назад
Греф-балаболка из-за спины "административного ресурса" гавкающая. Ну а по аэропорту, бери да организуй пространство вокруг собственности, зачем ходить с таксистами письками меряться.
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1k
Nick Час назад
Корпорации VS люди
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4k
Platinum Час назад
Греф прав, нах... этого полу покера в стригах. Пусть радуется, что на месте от охраны не отхватила, петух-обоссаный.
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90
Meta Jen Час назад
Жабогадюкинг классический.
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26k
Михаил Сметанкин Час назад
Эти бомбилы аэропорные вообще дичь творят! У нас в аэропорте стоят всегда каршеринговые автомобили, причем на законных основаниях. Так бомбилы просто арендуют каршеринг, и перегоняют его весь подальше от аэропорта!
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
Наконец-то нашел себе дело по способностям, может наведет порядок на привокзальных парковках!
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11k
Vacony Час назад
одна банда прессует другую...
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827
cvintus_1 Час назад
мдя, веяние 90-х...
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−3
Владимир 2 часа назад
фэйк, конкретный
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10k
Сергей 2 часа назад
Т.е. Греф решил разобраться почему он здесь не главный и денюшка катится мимо сбера?
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1k
TruckerOrphan 2 часа назад
А говорят в России гей пропаганда запрещена ... Таксист, милашка в белом, живая реклама ЛГБТ, бля!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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