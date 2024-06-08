Глава "Сбера" Греф устроил разборки с таксистами в Горно-Алтайске

Председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф устроил разнос так называемым бомбилам на территории аэропорта Горно-Алтайска. Когда именно были записаны появившиеся сегодня кадры, неизвестно. Зато известно, что в апреле нынешнего года "Сбер" стал единоличным владельцем местного аэропорта, выкупив 60% акций у АФК "Система". Таким образом, можно предположить, что инцидент произошёл не так давно, когда Греф вместе с командой приехал осматривать новые "владения".

Насколько известно, аэропорт в Горно-Алтайске скоро будут перестраивать и Греф в первый свой приезд решил навести порядок. Начал с малого, подошёл к группе таксистов и принялся их отчитывать за парковку и внешний вид. Греф назвал таксистов "бандой" и пригрозил двоим пререкавшихся с ним, что они больше не будут работать на этой территории.

"Ещё рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? Друзья, если ещё раз здесь вот так соберётесь, вас здесь больше не будет никого", — заявил таксистам Греф.

Затем глава "Сбера" переключился на мужчину в майке и коротких шортах. Греф обвинил его, что тот "стоит в трусах" и потребовал, чтобы таксист так больше не одевался. После этого чиновник потребовал его назвать свою фамилию. Таксист в ответ попросил представится Грефа.