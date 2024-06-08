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Прогулка по Москве 1961 года

Прогулка по Москве 1961 года

Автор:
08 июня 2024 21:52
Метки: Москва   СССР   история   фото   
323
19

1961 год - тот самый, когда Юрий Гагарин сказал своё легендарное: "Поехали!" и первым из всех людей, живущих на планете, отправился в космос.

Давайте вместе посмотрим, какой была столица в тот год.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5510 постов (5505 в горячем)

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