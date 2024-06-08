Прогулка по Москве 1961 года

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1961 год - тот самый, когда Юрий Гагарин сказал своё легендарное: "Поехали!" и первым из всех людей, живущих на планете, отправился в космос.
Давайте вместе посмотрим, какой была столица в тот год.
Интересного вам просмотра!
2.
Вот так вот встречали Юрия Гагарина. На фото - кортеж с космонавтом проезжает перекрёсток Ленинского и Ломоносовского проспектов.
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5.
Владыкино в те годы было самой настоящей деревней.
На фото - магазин номер 6 по адресу Новое Владыкинское шоссе, дом 7. Сейчас вдоль этого тихого местечка проходит Северо-Восточная хорда.
7.
Традиционная суета у Курского вокзала, который тогда легко можно было увидеть с улицы Чкалова (ныне - улица Земляной вал).
14.
Продолжим трамвайную тему. Вагон РВЗ-6 26 маршрута на улице Шаболовка неподалёку от Октябрьской площади.
15.
А так в те годы выглядели дворы Ломоносовского района. На фото - вид из гостиницы "Южная" в сторону улицы Вавилова.
17.
Главный вход в Измайловский парк.
И самое удивительное здесь - что в 1961 году на входе всё ещё висело надпись "парк культуры и отдыха имени Сталина". При этом датировка снимка абсолютно точная.
18.
А на Можайском шоссе пришло время переносить въездной указатель "Москва", ведь город продолжал увеличиваться.
Сейчас это место - часть Кутузовского проспекта, а чуть правее находится станция метро "Парк Победы".
19.
Летняя читальня во дворе домов №3 и 5 по улице Алабяна
Прошлый выпуск здесь: Прогулка по Москве 1960 года
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