13 фотографий, которые оценят любознательные люди

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Вокруг постоянно происходит что-то удивительное и неординарное. Хорошо, что у большинства людей всегда под рукой есть телефон, и всегда можно сделать снимок и поделиться им со всем миром. В этом посте вы увидите странные вещи и занимательные события, которые успели заснять пользователи.
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8. Португальский кораблик (Physalia physalis)
Вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор. Этот симбиотический организм представляет собой четыре различных полипа, которые функционируют как одно целое. Крупный прозрачный пузырь на одном из концов колонии (пневматофор) заполнен газом и удерживает её на поверхности воды. Щупальца представителей этого вида несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Обитает в тропических и субтропических морях
11. Гигантская аметистовая жеода
Эта жеода расположена в Музее естественной истории Шаньдун Тянью, Китай, весит 3000 килограмм и имеет ширину 1,8 метров, и высоту 2,2 метра. Это самая большая аметистовая жеода в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса.
12. Как выглядят тысячелетия на одной фотографии
Это 45-метровое образование, расположенное в Ирландии, называется Сломанный форт. Он отделился от материка в 1393 году после шторма.
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