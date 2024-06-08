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13 фотографий, которые оценят любознательные люди

13 фотографий, которые оценят любознательные люди

Автор:
08 июня 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Любознательные   Оценят   Странные   люди   неординарные   
1435
14

Вокруг постоянно происходит что-то удивительное и неординарное. Хорошо, что у большинства людей всегда под рукой есть телефон, и всегда можно сделать снимок и поделиться им со всем миром. В этом посте вы увидите странные вещи и занимательные события, которые успели заснять пользователи.

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Метки: Изображения   Любознательные   Оценят   Странные   люди   неординарные   
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8  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
Озеро на острове Сан-Мигель, Азорские острова, Португалия:

Озеро под Брянском:
N53.43697722 E34.29250958
И еще одно неподалеку:
N53.50557810 E34.13407014
И еще...
N53.53999013 E33.96327075
И еще......
N53.44777520 E33.85723483

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4k
Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Комментарий к фото
Не тысячелетия, а миллионы лет. Донные отложения растут со скоростью +-1 см в 1000 лет. По центру явно идёт полоса отложений мелового периода (от 145 до 66 млн. лет назад), ближе к воде - карбон, намного более древний.
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13k
Света Час назад
Комментарий к фото
Очередная тупизна. Это не замёрзший поток! Это подтавший снег и снова примёрзший. Если бы это был такой поток, то никаких деревьев бы не было!
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13k
Света Час назад
Комментарий к фото
Да бл...! что за тупые подписи к фото?! Не обнимаются эти деревья! Слепошарый придумщик надписей, разуй свои тупые глаза! Деревья растут в шахматном порядке. И высажены с таким наклоном намеренно.
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13k
Света 2 часа назад
Комментарий к фото
Каких воров? дестадовцев, верящих в сказки?
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13k
Света 2 часа назад
Комментарий к фото
Не идеальное!!!! Наоборот. Это два яйца слились в одно. Мутант. И даже по форме далеко от идеала как собственно нормального яйца, так и геометрической фигуры.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1893 поста (1836 в горячем)

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