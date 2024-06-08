Птица села на голову журналистке, которая вела прямой эфир возле Белого дома

Репортерша телеканала NewsNation Келли Мейер стояла перед камерой, готовясь к выходу в прямой эфир перед Белым домом, когда голубь неожиданно сел ей прямо на голову.
Напуганная Мейер пригнулась и воскликнула: "Боже мой, он приземлился на меня". Пока репортерша пыталась осмыслить то, что с ней произошло, птица уже улетела.
Келли поправила свои волосы, пытаясь подобрать слова и едва не произнеся нецензурную лексику на камеру.
"Да, я в порядке", — сказала она продюсерам, которые не могли перестать смеяться за кадром.
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Пользователи сети в комментариях вспомнили поговорку о том, что голубь, который садится на человека, приносит удачу. Многие похвалили Майер за хладнокровие и стрессоустойчивость.
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