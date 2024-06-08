Птица села на голову журналистке, которая вела прямой эфир возле Белого дома

Напуганная Мейер пригнулась и воскликнула: "Боже мой, он приземлился на меня". Пока репортерша пыталась осмыслить то, что с ней произошло, птица уже улетела.

Келли поправила свои волосы, пытаясь подобрать слова и едва не произнеся нецензурную лексику на камеру.

"Да, я в порядке", — сказала она продюсерам, которые не могли перестать смеяться за кадром.