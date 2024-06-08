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Птица села на голову журналистке, которая вела прямой эфир возле Белого дома

Птица села на голову журналистке, которая вела прямой эфир возле Белого дома

Автор:
08 июня 2024 08:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   журналистка   забавно   милота   птичка   репортерша   села на голову   
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Репортерша телеканала NewsNation Келли Мейер стояла перед камерой, готовясь к выходу в прямой эфир перед Белым домом, когда голубь неожиданно сел ей прямо на голову.

Напуганная Мейер пригнулась и воскликнула: "Боже мой, он приземлился на меня". Пока репортерша пыталась осмыслить то, что с ней произошло, птица уже улетела.

Келли поправила свои волосы, пытаясь подобрать слова и едва не произнеся нецензурную лексику на камеру.

"Да, я в порядке", — сказала она продюсерам, которые не могли перестать смеяться за кадром.

Пользователи сети в комментариях вспомнили поговорку о том, что голубь, который садится на человека, приносит удачу. Многие похвалили Майер за хладнокровие и стрессоустойчивость.

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Метки: Видео   журналистка   забавно   милота   птичка   репортерша   села на голову   
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1  комментарий
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Наталья Тихонова Час назад
Ладно хоть не нагадил на голову...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1645 постов (1339 в горячем)

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