В Ставропольском крае две цыганки избили до смерти пенсионера, который отказался заниматься с ними сексом

Потому что никто не может отказываться от утех, если их предложила горячая женщина.
Поучительная и одновременно трагичная история произошла в Шпаковском округе Ставропольского края. 26 мая на кладбище поминали родных 63-летний дед и пара дам 29 и 37 лет. После возлияний одна из женщин стала оказывать пенсионеру знаки внимания, склоняя его к интиму. А дедушку разморило, и он хотел водки, а не секса, поэтому отказал собутыльнице, на что она серьезно обиделась.
Горячая кровь взяла своё, и униженная мадам, скооперировавшись с подругой, набросилась на обидчика. Повалив его на землю, они стали жестоко бить деда ногами и руками. Ярость была столь сильной, что тётки сломали мужчине рёбра с обеих сторон, из-за чего у него произошёл разрыв пристеночной плевры. Поняв, что собутыльник уже не дышит, дамы оттащили его тело в лесок неподалёку от кладбища, где и оставили.
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Правоохранители быстро установили личности подруг, с которыми погибший распивал спиртные напитки на кладбище и задержали женщин. Фигурантки уголовного дела по п. «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) заключены под стражу. Под стражей обе мадам пробудут до 1 августа 2024 года. За это время следователи соберут необходимую доказательную базу, а может найдут какие-нибудь другие преступления, которые совершили эти женщины.
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не зря их из Индии изгнали скитаться 1000 лет назад, ой не зря.....
Сколько же автору годиков...