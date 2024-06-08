В Ставропольском крае две цыганки избили до смерти пенсионера, который отказался заниматься с ними сексом

Поучительная и одновременно трагичная история произошла в Шпаковском округе Ставропольского края. 26 мая на кладбище поминали родных 63-летний дед и пара дам 29 и 37 лет. После возлияний одна из женщин стала оказывать пенсионеру знаки внимания, склоняя его к интиму. А дедушку разморило, и он хотел водки, а не секса, поэтому отказал собутыльнице, на что она серьезно обиделась.

Горячая кровь взяла своё, и униженная мадам, скооперировавшись с подругой, набросилась на обидчика. Повалив его на землю, они стали жестоко бить деда ногами и руками. Ярость была столь сильной, что тётки сломали мужчине рёбра с обеих сторон, из-за чего у него произошёл разрыв пристеночной плевры. Поняв, что собутыльник уже не дышит, дамы оттащили его тело в лесок неподалёку от кладбища, где и оставили.



