FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13075 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Ввоз автомобилей из Японии в Россию вышел на досанкционный уровень

Ввоз автомобилей из Японии в Россию вышел на досанкционный уровень

Автор:
07 июня 2024 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Владивосток   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   правый руль   санкции   таможня   
1124
1
С января по май Владивостокская таможня оформила ввоз 92 тысяч автомобилей из Японии. Объёмы импорта ещё с марта вышли на досанкционный уровень и стабильно превышают 20 тысяч машин в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Владивосток   Россия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   правый руль   санкции   таможня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
автомобили, замешанные в скандале с краштестами, поедут теперь к нам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
91
pilot52 Тяжолый Орк Час назад
Не покупайте, разве вас кто-то обязывает. Покупайте китайские, они вообще краш-тест не проходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 44 минуты назад
Это капля в море автомобильного рынка России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Алексей albedo Полчаса назад
Обещания запретить машины с пассажиром за рулем - капля в океане обещаний в России за последние 20 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1348 постов (1353 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32955



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
В Москве дети мигранта втроём избивали мальчика на глазах у своего отца
30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем
30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем
Набирающие популярность в сообществах
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#животные#Юмор#аварии#Автовсячина#кино#факты#полиция#криминал
#фото#машина#Прикол#история#авто аварии#забавно#Китай#позитив#конфликт#Япония
#люди#автомобили#интересно#ДТП#США#интересное#Россия#инцидент#улыбнуло#Москва
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки Представлен самый быстрый серийный Jeep Представлен самый быстрый серийный Jeep Porsche 911 стал гибридом Porsche 911 стал гибридом

На что жалуетесь?

Вернуться