Ввоз автомобилей из Японии в Россию вышел на досанкционный уровень

«После введения автомобильных санкций в августе, когда количество ввозимых машин упало до 8 тысяч, с марта таможня вышла на показатели досанкционного периода и продолжает сохранять цифру в свыше 20 тысяч автомобилей в месяц», — сообщила таможня.



За I квартал 2024 года россияне ввезли 37 222 машины из Японии. При этом за следующие два месяца импорт превысил 55 тысяч автомобилей.



По данным Уссурийской таможни, через которую в Приморье ввозятся машины из Китая, за те же пять месяцев 2024 года ввоз физическими лицами вырос в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, абсолютные цифры невелики. С января по май прошлого года было импортировано 308 машин, в текущем году — 2306.



За 2022 год на территорию России через таможню Владивостока ввезли более 197 тысяч машин. Это на 72% больше, чем по итогам 2021-го. Основной поток автомобилей пришёлся на ноябрь, когда оформили более 28 тысяч транспортных средств.