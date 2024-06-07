Ввоз автомобилей из Японии в Россию вышел на досанкционный уровень

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С января по май Владивостокская таможня оформила ввоз 92 тысяч автомобилей из Японии. Объёмы импорта ещё с марта вышли на досанкционный уровень и стабильно превышают 20 тысяч машин в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«После введения автомобильных санкций в августе, когда количество ввозимых машин упало до 8 тысяч, с марта таможня вышла на показатели досанкционного периода и продолжает сохранять цифру в свыше 20 тысяч автомобилей в месяц», — сообщила таможня.
За I квартал 2024 года россияне ввезли 37 222 машины из Японии. При этом за следующие два месяца импорт превысил 55 тысяч автомобилей.
По данным Уссурийской таможни, через которую в Приморье ввозятся машины из Китая, за те же пять месяцев 2024 года ввоз физическими лицами вырос в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, абсолютные цифры невелики. С января по май прошлого года было импортировано 308 машин, в текущем году — 2306.
За 2022 год на территорию России через таможню Владивостока ввезли более 197 тысяч машин. Это на 72% больше, чем по итогам 2021-го. Основной поток автомобилей пришёлся на ноябрь, когда оформили более 28 тысяч транспортных средств.
За I квартал 2024 года россияне ввезли 37 222 машины из Японии. При этом за следующие два месяца импорт превысил 55 тысяч автомобилей.
По данным Уссурийской таможни, через которую в Приморье ввозятся машины из Китая, за те же пять месяцев 2024 года ввоз физическими лицами вырос в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, абсолютные цифры невелики. С января по май прошлого года было импортировано 308 машин, в текущем году — 2306.
За 2022 год на территорию России через таможню Владивостока ввезли более 197 тысяч машин. Это на 72% больше, чем по итогам 2021-го. Основной поток автомобилей пришёлся на ноябрь, когда оформили более 28 тысяч транспортных средств.
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Метки: Автовсячина Владивосток Россия Япония авто автомир автомобили машина правый руль санкции таможня
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