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Зрительный контакт установлен

Зрительный контакт установлен

Автор:
08 июня 2024 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   горилла   животые   забавно   зоопарк   контакт   
976
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Всем деткам интересно и весело сходить в зоопарк с родителями. Ведь там столько разных животных! А еще там нередко случаются забавные события.


Например, эта девочка, само того не планируя, установила зрительный контакт с гориллой. И... вот, что из этого получилось.

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Метки: Видео   горилла   животые   забавно   зоопарк   контакт   
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2  комментария
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19k
GROMOZEKA Час назад
Рыбак рыбака…..
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99k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Дочка!
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3619 постов (3450 в горячем)

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