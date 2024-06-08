Зрительный контакт установлен

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Всем деткам интересно и весело сходить в зоопарк с родителями. Ведь там столько разных животных! А еще там нередко случаются забавные события.
Например, эта девочка, само того не планируя, установила зрительный контакт с гориллой. И... вот, что из этого получилось.
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