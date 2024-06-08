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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 июня 2024 21:51
Метки: СССР   история   фото   
496
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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12k
поручик Ржевский 8 часов назад
О, вот эта фотка, которая "зарисовалась " в игре "Atomic Heart". (Лечебный пляж в Ялте, времён СССР).
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789
Шурман 2 часа назад
На Ригу похоже , старый город у площади
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927
emporio_ss 10 часов назад
если верить киношникам мы все загружены в матрицу
Ссылка coub.com
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5510 постов (5505 в горячем)

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