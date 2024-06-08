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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Добавляйте фотографии своих городов!
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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