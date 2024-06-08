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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
08 июня 2024 21:44
Метки: СССР   история   фото   
242
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Добавляйте фотографии своих городов!

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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5k
Egoro 11 часов назад
Тюмень, вид на центр, 1955 и 2015. Синяя стрелка бывший обком КПСС (строящийся) и администрация области в бывшем обкоме.
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13k
Света 9 часов назад
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
Ну раз тут уже чуть показали Прибалтийский кусочек, то и я покажу свой городок Зеленоградск. Но с современными фото. Постараюсь сохранить ракурс, но как получится. Первые фото бывшая улица Ленина, а теперь Курортный проспект. Здания Телеграфа и далее по улице. Теперь в Телеграфе ресторан. Очень классный интерьер и кухня. Вид улицы от площади. Далее здания санатория "Зеленоградск" (бывшие немецкие "Дом звёздного неба" и "Курхауз"). Первый сейчас в реконструкции-вид ужасный, а "Курхауз" процветает и там рядом поселили дедушку Ленина.)))) Следущий дом после "Курхауза" тоже бывший корпус санатория. Теперь жильё, апартаменты, магазины. Далее советский очень любимый горожанами кинотеатр "Янтарь". Тут будет три фото- три стадии здания. Кинотеатр, спортивно-юношеская школа и музей моды.Ну и собственно та самая изюминка, которая всегда влекла в наш город гостей- пляжи. На фото вид набережной в сторону Куршской косы. За набережной начиналось самое популярное место, называемое "Сковородки". Уютные закутки между кустами и деревьями, дающие возможность ловить солнце, даже когда ещё прохладно и широкий пляж с пологим спуском к морю с песчаным дном. И печальное нечто теперь. Пляжа нет. Но зато есть жральни на выбор с видом на море. Но море всё равно прекрасно. Во все времена. Ну и напоследок, вот такая стела приветствовала гостей на въезде в город. Теперь там вот что. Тополя, как ни странно ещё стоят.
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11k
Billi_Bons 11 часов назад
Добавлю парочку фоток Прибалтики. Главный корпус санатория «Нямунас» и вид на киноконцертный зал «Нямунаса» в Друскининкай. Хороший был санаторий. На первом этаже главного корпуса были напольные шахматы, своё почтовое отделение. В кинокорцентном зале выступали знаменитые артисты СССР. Эхх….
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5510 постов (5505 в горячем)

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