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Мамины хвостики

Мамины хвостики

Автор:
08 июня 2024 20:39
Сообщество : Животные
Метки: Животное   детёныш   зверь   мама   поддержка   семья   фото   хвост   
1106
25

Пройдёт совсем немного времени, и крохотные неуклюжие несмышлёныши превратятся в больших, ловких, грациозных и сильных животных.

А пока они ещё только совершают первые робкие шаги по дороге жизни, то самым надёжным способом не отстать и не заблудиться является единственный – крепко держаться за мамин хвост. Мама знает что делать, а маминым  хвостикам остаётся только наслаждаться коротким беззаботным детством.

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Метки: Животное   детёныш   зверь   мама   поддержка   семья   фото   хвост   
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2  комментария
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827
cvintus_1 Час назад
Вот это ДА, сайт хорошего настроения!!! МИМИмищность зашкаливат)))
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272
Самуил Маршак 56 минут назад
Радостно на душе стало!
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1525 постов (641 в горячем)

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