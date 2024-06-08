Мамины хвостики

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Пройдёт совсем немного времени, и крохотные неуклюжие несмышлёныши превратятся в больших, ловких, грациозных и сильных животных.
А пока они ещё только совершают первые робкие шаги по дороге жизни, то самым надёжным способом не отстать и не заблудиться является единственный – крепко держаться за мамин хвост. Мама знает что делать, а маминым хвостикам остаётся только наслаждаться коротким беззаботным детством.
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