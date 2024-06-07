Китайский геймер собрал "пушку" для полного погружения в игру

1408
1
1
Житель Китая, который собрал вместе с приятелями игровую систему для танковых сражений, не остановился. Теперь он спроектировал орудие для уничтожения авиации противника.
У пушки есть встроенный счетчик патронов и отдача от выстрелов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Разработчик игры-ужастика протестировал своё творение на родственниках
- Пернатый помощник геймера
- Игра в танки с максимальным погружением
- Потный баг в игре "The Last of Us Part I" развеселил игроков
- Украинскому стримеру пришлось переступить через свою гордость, чтобы пройти задание в игре
Новости партнёров
реклама