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Китайский геймер собрал "пушку" для полного погружения в игру

Китайский геймер собрал "пушку" для полного погружения в игру

Автор:
07 июня 2024 15:44
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Прикол   геймер   игра   пушка   развлечения   
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Житель Китая, который собрал вместе с приятелями игровую систему для танковых сражений, не остановился. Теперь он спроектировал орудие для уничтожения авиации противника.

У пушки есть встроенный счетчик патронов и отдача от выстрелов.

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Метки: Видео   Прикол   геймер   игра   пушка   развлечения   
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Kostick Час назад
сколько монитор проживёт?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3323 поста (3260 в горячем)

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