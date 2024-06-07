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Водитель BMW раздавил утят, пререходящих дорогу по пешеходному переходу

Водитель BMW раздавил утят, пререходящих дорогу по пешеходному переходу

Автор:
07 июня 2024 08:15
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   животные   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   утка   
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Знаю, что Фишки - это сайт хорошего настроения, поэтому если не хотите портить настроение с утра пораньше, то лучше не смотреть ролик. А если настроение уже испорчено - можно выплеснуть гнев на водителя БМВ в комментариях. Видео из Красноярска. Мама-утка на зелёный свет начала переводить утят через дорогу, но на их беду на светофоре стоял БМХ Х7. Перебраться через дорогу смогли не все
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   животные   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   смертельное ДТП   утка   
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29  комментариев
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274
Бывалый Трус Час назад
Не хочу никого обидеть, но я уже много раз замечал, что водители на немецких машинах ( Бумерах, Ауди всяких) какие-то долбанутые.
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8k
tamin Минуту назад
Бмв головного мозга
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6k
Alex 19 минут назад
Капец урод...
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6k
Alex 20 минут назад
Я надеюсь, ему кто-нибудь хоть рожу начистил?
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11k
Клёст 21 минуту назад
А что мешает найти и покарать, за жестокое обращение с животными?
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8k
Евгений Д 21 минуту назад
Жалко утяток.
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Скот.
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1k
lobster Полчаса назад
Он их не видел.
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274
Бывалый Трус lobster 14 минут назад
Да там метров семь до этих утят, если не больше. Как он мог их не видеть?
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786
Шурман Час назад
Да минусуйте мне реально по барабану ! В данной ситуации один только судак это рег , он мог выйти и остановить все движение , бмв ни чего не видел потом что вы наверное все видите что в лежачем положении под вами , если вы такое видите то мое почтение таким водителям , наверное выходите у каждого светофора . Сделали [мат] сенсацию и написали БМВ , а если бы это была ЛАДА СЕДАН то это было бы патриотично ДА ?
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786
Шурман Час назад
Он мог их и не видеть , хватит сразу про БМВ плохое писать , честное слово обидно становиться , я из за фишек пересяду на Мерседес и так же буду поворотники включать и всем уступать , я всегда так ездил и буду это делать , не в марке машины все дело а в головах людей , поверьте там даже если ладу ему в голову воткнуть будет тоже самое , правый все видел и утку и утят , было бы у него желание то вышел бы и дал возможность перейти им дорогу и собой бы как щитом зарыл .
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12k
МихА Час назад
LОНДОН ШТОПАНЫЙ!!!!!!!!!!!
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55k
Андрей Час назад
Обиженный чел отыгрался на утятах. Интересно, полегчало?
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3k
Жирный бот Час назад
возможно в мертвой зоне были утята.. Просто не смотрел туда... Просто специально переехать живность - это для меня за гранью..
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1k
Darki Час назад
Чистая мразь
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
явно торопился к своему ё@арю
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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