Водитель BMW раздавил утят, пререходящих дорогу по пешеходному переходу

Знаю, что Фишки - это сайт хорошего настроения, поэтому если не хотите портить настроение с утра пораньше, то лучше не смотреть ролик. А если настроение уже испорчено - можно выплеснуть гнев на водителя БМВ в комментариях. Видео из Красноярска. Мама-утка на зелёный свет начала переводить утят через дорогу, но на их беду на светофоре стоял БМХ Х7. Перебраться через дорогу смогли не все