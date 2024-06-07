Водитель BMW раздавил утят, пререходящих дорогу по пешеходному переходу

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Знаю, что Фишки - это сайт хорошего настроения, поэтому если не хотите портить настроение с утра пораньше, то лучше не смотреть ролик. А если настроение уже испорчено - можно выплеснуть гнев на водителя БМВ в комментариях. Видео из Красноярска. Мама-утка на зелёный свет начала переводить утят через дорогу, но на их беду на светофоре стоял БМХ Х7. Перебраться через дорогу смогли не все
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