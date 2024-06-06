Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался

Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона, чтобы доказать, что его злой учитель ошибался на его счет.

Все началось после того как преподаватель сказал 15-летнему мальчику, что он ничего не добьется. Парень бросил школу и потратил 60 лет на строительство огромного замка в Райе, штат Колорадо.