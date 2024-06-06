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Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался

Парень потратил 60 лет на строительство замка, чтобы доказать, что учитель ошибался

Автор:
06 июня 2024 09:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: замок   история   люди   строитель   удивительно   фото   
2369
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После строгих слов своего педагога 15-летний Джим Бишоп решил бросить школу и доказать озлобленному мужчине, что он был не прав. Сейчас замок является излюбленным местом отдыха туристов.

Джим Бишоп из США построил гигантский замок со шпилем в виде огнедышащего дракона, чтобы доказать, что его злой учитель ошибался на его счет.

Все началось после того как преподаватель сказал 15-летнему мальчику, что он ничего не добьется. Парень бросил школу и потратил 60 лет на строительство огромного замка в Райе, штат Колорадо.

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Как сообщается на сайте замка сообщается, что Джим бросил школу в 1959 году после ссоры с педагогом. В тот год мальчик использовал деньги, заработанные на доставке газет, стрижке газонов и помощи отцу на их семейном заводе декоративного железа, чтобы купить участок земли площадью 2,5 акра за 450 долларов. Ему удалось уговорить родителей, согласиться на то, чтобы он использовал свои сбережения для покупки участка, и они подписали все нужные документы.

Сначала мальчик вместе с отцом строил семейный домик, но в 1972 году он решил взяться за более амбициозное дело, которое вылилось в строительство замка. В самом начале работы был построен коттедж из камня, рассказывал американским СМИ сын Джима Дэн Бишоп. По его словам, дедушка помогал отцу первые три года. Дальше Джим продолжал в одиночку выполнять свою миссию и в итоге однокомнатный коттедж оказался в центре огромного замка.

Во время строительства в живописном национальном лесу Сан-Изабель на юге Колорадо Джим начал придумывать "спонтанные" новые идеи для здания. Он также решил создать собственную книгу "Строительство замка с моей точки зрения", вместо того чтобы составлять планы замка по чертежам, рукописным заметкам или эскизам.

Джим принимал участие во многих работах во время строительства. В их число входили сварка, сгибание свитков, распил древесины, превращение ее в пиломатериалы, подъем тяжелых камней, рытье 12-футовых ям, замешивание раствора и многое другое. Мужчина обрабатывал каждый камень в замке в среднем шесть раз, прежде чем он находил свое место.

Используя свой опыт работы с железом, Джим добавил железные арки и формы на второй этаж с южной стороны замка. Он также использовал свои навыки, чтобы изготовить перила для сложной винтовой лестницы, которая окружена цельными каменными блоками.

Джим дополнил замок яркими витражами. В середине 1980-х годов он сделал еще один шаг вперед и добавил дракона, сделанного из кусков нержавеющей стали, которым он придал форму чешуи.

В замке, состоящем из трех этажей, сейчас находятся мосты, большой бальный зал, башни и потрясающие виды. Эти достопримечательности сделали его излюбленным местом для многочисленных туристов, которые могут бесплатно посмотреть и изучить трудную работу Джима.

В окрестностях замка можно найти множество развлечений для всей семьи, таких как кемпинг, верховая езда, пешие прогулки и места для обедов.

Источник:

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Метки: замок   история   люди   строитель   удивительно   фото   
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9  комментариев
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1k
Alexandr 48 минут назад
Столько сил и времени потратить на такую фигню, по ходу учитель был прав.
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821
alex 2 минуты назад
Называется ODD - половина Америки таким болеет
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5k
Sanny_ 19 минут назад
А что препод то сказал ему такого, что пацана переклинило?
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15
0432doktor Полчаса назад
чего то мне кажется, что учитель был прав)))
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37k
Юрий Полчаса назад
И что характерно - всё сам, один...

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2k
Nico Полчаса назад
какая то нелепая х...ня.
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326
Влад 43 минуты назад
Дом построен без проекта и всяких согласований. Если что то завалится и пострадают люди,кто поедет в тюрьму?
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11k
Vacony Час назад
...красиво... но вот - а оно не завалится ? ...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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