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17 примеров уличного искусства, которые действительно впечатляют

17 примеров уличного искусства, которые действительно впечатляют

Автор:
08 июня 2024 22:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатляет   Примеры   искусство   меняют   облик   уличное   
1284
18

Как пишет Бэнкси в своей книге “Стена и произведение искусства”, “Искусство должно утешать тех, кто обеспокоен, и беспокоить тех, кто чувствует себя комфортно”. Несомненно, каждый уличный художник старается произвести впечатление на публику по-своему и оставить незабываемый след в городах, в которых он работает. Некоторым из них даже удалось создать настоящие шедевры, которые действительно меняют облик обычных улиц. Взгляните!

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Метки: Впечатляет   Примеры   искусство   меняют   облик   уличное   
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2  комментария
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13
*вший Полчаса назад
Комментарий к фото
Надеюсь С-3РО уже под следствием за дискредитацию штурмовиков Галактической Империи и лично Императора Палпатина.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1893 поста (1836 в горячем)

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