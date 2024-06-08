17 примеров уличного искусства, которые действительно впечатляют

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Как пишет Бэнкси в своей книге “Стена и произведение искусства”, “Искусство должно утешать тех, кто обеспокоен, и беспокоить тех, кто чувствует себя комфортно”. Несомненно, каждый уличный художник старается произвести впечатление на публику по-своему и оставить незабываемый след в городах, в которых он работает. Некоторым из них даже удалось создать настоящие шедевры, которые действительно меняют облик обычных улиц. Взгляните!
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