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С контрольным проездом по колесу велосипеда

С контрольным проездом по колесу велосипеда

Автор:
07 июня 2024 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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В Тольятти в жилой зоне у дома №49 по улице Дзержинского столкнулись автомобиль ЧЕРИ А21 и велосипедист. О травмах не сообщается. В местных сообществах люди спорят, кто виноват в этом ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   
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33  комментария
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а что спорить? жилая зона, автомобиль виноват.
если бы автомобиль затормозил и велосипедист влетел в стоящий автомобиль - то можно было бы "поспорить".
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1k
Николай 6 минут назад
По ПДД виноват водитель.
Велосипедист едет с телефоном в правой руке, следовательно нажать на задний тормоз и остановится во избежание аварии он не может, так как если нажмет левой рукой передний, то скорее всего упадет. Всегда нужно думать головой, любое падение с велосипеда, это ссадины и ушибы, значит надо делать все, чтобы их избежать, а следовательно не рассчитывать, что машина остановится, а хотя бы притормозить, и убедившись в безопасности, продолжать движение. У кто как, но я почти никогда не перехожу дорогу с велосипедом пешком, только на шоссе на нерегулируемых переходах, потому что это долго, и я, почему-то, всегда задеваю педалями голени, это неприятно.
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142
Ya 41 минуту назад
Всё очевидно... но не для большинства Тольяттинских водителей.
Велосипедист двигался на своём транспортном средстве по пешеходной дорожке. И переезжал проезжую часть не спешившись.
В прошлом году точно так-же в отца приехал парниша. Однозначная вина лысяпедиста. Вот только у него не страховки, не денег... а фара сейчас новая стоит 100+т.р.
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33
uid-tfwhppoz Ya Полчаса назад
если бы ты права сдавал честно, ты бы знал, что авто повернув с дороги, обязано пропустить пешеходов и велоспедистов, которые движутся прямо.
а ты походу за оральный секс с гаишником ву получил.
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142
Ya uid-tfwhppoz 16 минут назад
Сходи к своему - он обновит твои латентные знания. Возможно и о ПДД пообщаетесь. И не п-ди на незнакомых.
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2k
CAIIIKA1908 58 минут назад
Если бы велосипедист протаранил БМВ, которая заезжала первой, вони было бы в разы больше
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−1
9k
Колорад Час назад
Веловодитель не имеет преимущества в жилой зоне по сравнению с автомобилем и является транспортным средством. Т.к. права у них равны, то действует правило "помехи справа". Я кончил.
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142
Ya Колорад 39 минут назад
да, но нет... если он двигается по дорого - всё верно... но в данном случае он двигался по пешеходной дорожке, а это в корне меняет дело.
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13k
Karelian 2 часа назад
Велосипедист двигался по тротуару, при пересечении проезжей части должен был спешиться. ПП - нет, приоритета пешеходов нет.
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Мудятел на велике посчитал себе бессмертным?
Авто ехало не так уж и быстро, а этот не глядя...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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