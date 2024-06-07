С контрольным проездом по колесу велосипеда

1429
1
1
В Тольятти в жилой зоне у дома №49 по улице Дзержинского столкнулись автомобиль ЧЕРИ А21 и велосипедист. О травмах не сообщается. В местных сообществах люди спорят, кто виноват в этом ДТП.
Ссылки по теме:
- Lotus выпустила велосипед по цене автомобиля
- Большие штрафы для самокатчиков и велосипедистов планируют ввести уже с 1 июня
- Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате
- Несчастный случай с велосипедистом в Санкт-Петербурге
- McLaren представил очень мощный электровелосипед
Новости партнёров
реклама
если бы автомобиль затормозил и велосипедист влетел в стоящий автомобиль - то можно было бы "поспорить".
Велосипедист едет с телефоном в правой руке, следовательно нажать на задний тормоз и остановится во избежание аварии он не может, так как если нажмет левой рукой передний, то скорее всего упадет. Всегда нужно думать головой, любое падение с велосипеда, это ссадины и ушибы, значит надо делать все, чтобы их избежать, а следовательно не рассчитывать, что машина остановится, а хотя бы притормозить, и убедившись в безопасности, продолжать движение. У кто как, но я почти никогда не перехожу дорогу с велосипедом пешком, только на шоссе на нерегулируемых переходах, потому что это долго, и я, почему-то, всегда задеваю педалями голени, это неприятно.
Велосипедист двигался на своём транспортном средстве по пешеходной дорожке. И переезжал проезжую часть не спешившись.
В прошлом году точно так-же в отца приехал парниша. Однозначная вина лысяпедиста. Вот только у него не страховки, не денег... а фара сейчас новая стоит 100+т.р.
а ты походу за оральный секс с гаишником ву получил.
его обычно ставят если проезд в жилой зоне является продолжением дороги - например на въезде в садоводство.
Это я к Вашему вопросу - "Вы ведь не будете ехать по дворовой территории 60 км/ч только потому, что не было знаков 5.21, 5.22?" - если не буду уверен точно - не буду, буду знать точно к какой категории данная дорога - буду и 70 ехать и не важно где проходит дорога.
Авто ехало не так уж и быстро, а этот не глядя...