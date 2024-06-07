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Пьяная женщина избила флориста из-за плохого букета, который подарил ей муж

Пьяная женщина избила флориста из-за плохого букета, который подарил ей муж

Автор:
07 июня 2024 15:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижний Новгород   грабёж   потасовка   флорист   цветы   
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Ещё одна иллюстрация простого и лёгкого способа заработать уголовное дело на ровном месте.

Неудовлетворённая подарком мужа нижегородка избила продавщицу цветов, силой забрала один букет и заработала серьёзные проблемы. Инцидент с не очень умной, но очень пьяной женщиной произошёл сегодня утром в Автозаводском районе города.


Мужчина приобрёл букет цветов для своей дамы сердца, но та после нескольких часов распития крепких алкогольных напитков решила, что достойна большего. Она пришла в цветочную лавку вместе с мужем и потребовала вернуть деньги за недостойный букет. Флорист ответила, что цветы считаются невозвратным товаром и отказалась возвращать деньги за подарок. Тогда скандалистка схватила с прилавка другой букет и направилась к выходу. Продавщица выбежала за ней и попыталась остановить. Но вместо товара женщина получила лишь побои.

Насколько известно, на инцидент, вызвавший бурные эмоции и обсуждения в нижегородских сообществах, в МВД пока не отреагировали. Однако местные жители уже обратились в полицию с требованием наказать агрессивную женщину по статье "Грабёж", по которой ей "светит" до 4 лет лишения свободы. Её муж (к счастью для него) в этой вакханалии не участвовал.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   грабёж   потасовка   флорист   цветы   
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12  комментариев
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
за видео на вк, я всегда буду ставить минус, ничего личного
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Igor Grishaev 48 минут назад
Какая же это женщина?
Это бегемот, заправленный алкоголем
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31k
Serg2001 Час назад
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Видимо жирная свинья хотела такой букет, а получила цветы.

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18k
Alex ASK 2 часа назад
Свиноматка посидит, подумает, похудеет заодно
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27k
Sheir 2 часа назад
То есть у этой тупой свиноматки претензии не к мужу, который купил дешманский букет, а к продавцу??
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Burzum
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