Пьяная женщина избила флориста из-за плохого букета, который подарил ей муж

Неудовлетворённая подарком мужа нижегородка избила продавщицу цветов, силой забрала один букет и заработала серьёзные проблемы. Инцидент с не очень умной, но очень пьяной женщиной произошёл сегодня утром в Автозаводском районе города.





Мужчина приобрёл букет цветов для своей дамы сердца, но та после нескольких часов распития крепких алкогольных напитков решила, что достойна большего. Она пришла в цветочную лавку вместе с мужем и потребовала вернуть деньги за недостойный букет. Флорист ответила, что цветы считаются невозвратным товаром и отказалась возвращать деньги за подарок. Тогда скандалистка схватила с прилавка другой букет и направилась к выходу. Продавщица выбежала за ней и попыталась остановить. Но вместо товара женщина получила лишь побои.