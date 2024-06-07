Пьяная женщина избила флориста из-за плохого букета, который подарил ей муж

Ещё одна иллюстрация простого и лёгкого способа заработать уголовное дело на ровном месте.
Неудовлетворённая подарком мужа нижегородка избила продавщицу цветов, силой забрала один букет и заработала серьёзные проблемы. Инцидент с не очень умной, но очень пьяной женщиной произошёл сегодня утром в Автозаводском районе города.
Мужчина приобрёл букет цветов для своей дамы сердца, но та после нескольких часов распития крепких алкогольных напитков решила, что достойна большего. Она пришла в цветочную лавку вместе с мужем и потребовала вернуть деньги за недостойный букет. Флорист ответила, что цветы считаются невозвратным товаром и отказалась возвращать деньги за подарок. Тогда скандалистка схватила с прилавка другой букет и направилась к выходу. Продавщица выбежала за ней и попыталась остановить. Но вместо товара женщина получила лишь побои.
Источник:
Насколько известно, на инцидент, вызвавший бурные эмоции и обсуждения в нижегородских сообществах, в МВД пока не отреагировали. Однако местные жители уже обратились в полицию с требованием наказать агрессивную женщину по статье "Грабёж", по которой ей "светит" до 4 лет лишения свободы. Её муж (к счастью для него) в этой вакханалии не участвовал.
Источник:
- "Я тебя сейчас застрелю, давай быстрее!"
- Потасовка на митинге феминисток
- Неудачная доставка букета цветов
- Вынесли £100,000 и чуть не убили: торговца антиквариатом ограбили и избили в Лондоне
- Необычная реакция женщины на подаренный букет
Это бегемот, заправленный алкоголем