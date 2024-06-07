Детеныш гориллы учится бить себя кулаками в грудь

Любитель животных запечатлел забавную сцену. Детеныш гориллы пытался бить себя кулаками в грудь, подражая поведению отца.
Детеныши животных всегда выглядит очень мило и забавно. Но зверята кажутся особенно очаровательными, если они пытаются подражать поведению взрослых животных. Например, детеныш гориллы из этого видео учится бить себя кулаками в грудь.
Он изо всех сил старается вести себя как отец, но пока у него получается только неловко махать лапками. Ну ничего. Если этот карапуз немного потренируется, у него обязательно все получится, и вскоре он будет казаться таким же суровым и грозным, как его взрослые родственники.
Источник:
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