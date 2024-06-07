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Детеныш гориллы учится бить себя кулаками в грудь

Детеныш гориллы учится бить себя кулаками в грудь

Автор:
07 июня 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   горилла   детёныш   животные   забавно   
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Любитель животных запечатлел забавную сцену. Детеныш гориллы пытался бить себя кулаками в грудь, подражая поведению отца.

Детеныши животных всегда выглядит очень мило и забавно. Но зверята кажутся особенно очаровательными, если они пытаются подражать поведению взрослых животных. Например, детеныш гориллы из этого видео учится бить себя кулаками в грудь.

Он изо всех сил старается вести себя как отец, но пока у него получается только неловко махать лапками. Ну ничего. Если этот карапуз немного потренируется, у него обязательно все получится, и вскоре он будет казаться таким же суровым и грозным, как его взрослые родственники.

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Метки: Видео   в мире   горилла   детёныш   животные   забавно   
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4  комментария
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19k
GROMOZEKA 41 минуту назад
Перестарался чутка
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1k
Евгений 23 секунды назад
Настолько мощный, что сам себе люлей дал.
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722
Corkscrew 17 минут назад
Сильный, но лёгкий
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12k
Дмитрий 40 минут назад
Сильно ударил.
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Себастьян Перейра
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