Детеныш гориллы учится бить себя кулаками в грудь

Детеныши животных всегда выглядит очень мило и забавно. Но зверята кажутся особенно очаровательными, если они пытаются подражать поведению взрослых животных. Например, детеныш гориллы из этого видео учится бить себя кулаками в грудь.

Он изо всех сил старается вести себя как отец, но пока у него получается только неловко махать лапками. Ну ничего. Если этот карапуз немного потренируется, у него обязательно все получится, и вскоре он будет казаться таким же суровым и грозным, как его взрослые родственники.