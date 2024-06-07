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Литовский медведь попытался проникнуть в Беларусь, но не смог

Литовский медведь попытался проникнуть в Беларусь, но не смог

Автор:
07 июня 2024 12:19
Сообщество : Животные
Метки: Беларусь   Видео   Литва   Медведь   в мире   граница   животные   забавно   
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Литовская пограничная служба зафиксировала попытку проникновения медведя в Беларусь ночью на границе в Вильнюсском районе. Ведомство Литвы поделилось записью с камер видеонаблюдения.

На литовской стороне для защиты от наплыва нелегальных мигрантов литовцы установили защитное ограждение из забора и гармошки. Передвижение животного зафиксировала система видеомониторинга. Сама линия границы Литвы с Беларусью в этом месте выходит за физический барьер в реке Вильня.

Медведь пришёл из глубин литовского леса и начала патрулировать границу вдоль Беларуси, вероятно, в попытке найти лаз. Животное несколько раз проверило на прочность одну металлическую мачту, на которой была установлена камера видеонаблюдения и прожектор. Медведь встал на задние лапы и потряс передними лапами мачту с оборудованием, но та не поддалась.



Пройдя два с половиной километра, животное добралось до места, где заканчивается граница в Вильне и река впадает на территорию Литвы. Оно прыгнуло в прибрежные илистые отмели, пролетело через них к реке и в темноте поплыло в глубь Литвы.

Источник:

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Метки: Беларусь   Видео   Литва   Медведь   в мире   граница   животные   забавно   
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10  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
в глупь Литвы...
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40k
Александр 11 минут назад
Нельзя - Русские нападут, кого потом мобилизовать будут, если все мишки свалят )
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8k
evenSeven 24 минуты назад
Суки, выпустите мишку на свободу!
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15k
Владимир Час назад
Даже медведь пытается свалить из "сада" Бореля.
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10k
Роман Час назад
Скоро картошка пойдет, Миша не дурак!
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2k
Александр Касаткин Час назад
это же наш Миша, он с задания возвращался. а все прекрасно знаю, что диверсантам и разведчикам тяжело вернуться обратно к своим. это очень опасная работа.

а еще другая тема, что даже животные понимают, что в белоруссии лучше, чем в литве
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3k
Pioner76 Час назад
Да не от мигрантов этот забор, а от того, что когда по плану литовцев начнет отправлять в хохляндию боротся с Россией за свободу Литвы и интересы янки, те не убежали к батьке. Все за ранее предусмотренно. Мигранты только предлог. Дерево валишь на этот забор и иди куда хочешь. И проходят, только у нас все молчат, потому что как так, пострили а мигранты ходят. Полный Вильнюс всяких тварей и ни кто не задается вопросом от куда.
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Свободу медведям!!!
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55k
Андрей 2 часа назад
Литва - тюрьма медведей!
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Даже медведи хотят смотаться из "благополучного" ЕС .
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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