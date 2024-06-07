Литовский медведь попытался проникнуть в Беларусь, но не смог

На литовской стороне для защиты от наплыва нелегальных мигрантов литовцы установили защитное ограждение из забора и гармошки. Передвижение животного зафиксировала система видеомониторинга. Сама линия границы Литвы с Беларусью в этом месте выходит за физический барьер в реке Вильня.

Медведь пришёл из глубин литовского леса и начала патрулировать границу вдоль Беларуси, вероятно, в попытке найти лаз. Животное несколько раз проверило на прочность одну металлическую мачту, на которой была установлена камера видеонаблюдения и прожектор. Медведь встал на задние лапы и потряс передними лапами мачту с оборудованием, но та не поддалась.