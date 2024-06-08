Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют

Снежный крейсер адмирала Берда проезжает сквозь пробки. Фрамингем, Массачусетс, 1939 год

Снежный крейсер — огромный, футуристический автомобиль, предназначенный для исследования Антарктиды.

Построен в 1939 году. Его длина была 17 метров, высота почти 5 метров, а весил он 34 тонны.

В январе 1940 года вездеход доставили в Антарктиду, где выяснилось что, «Снежный крейсер» не может двигаться по снегу, так как колеса погрузились в снег на метр и беспомощно вращались.

Он был заброшен в Антарктиде в 1941 году и, как полагают, потерян во льдах.