Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют

Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.
Модель Луны в музее Чикаго, 1894 год
Луна была хорошо нанесена на карту в XIX веке - ее наблюдали в телескоп со времен Галилея, а высадка первого астронавта состоялась только через 75 лет.
Одноколёсный мотоцикл, Германия, 1925 год
Необычное транспортное средство, которое отличалось плохим обзором и управляемостью, а также отсутствием гидравлики.
Электрики зажигают свет на Эйфелевой башне, 1937 год
Высоко над рекой Сена два электрика устанавливают электрические гирлянды на Эйфелевой башне, которые будут освещать Всемирную выставку ночью.
Уличный фотограф. Варшава, 1946 год
Снежный крейсер адмирала Берда проезжает сквозь пробки. Фрамингем, Массачусетс, 1939 год
Снежный крейсер — огромный, футуристический автомобиль, предназначенный для исследования Антарктиды.
Построен в 1939 году. Его длина была 17 метров, высота почти 5 метров, а весил он 34 тонны.
В январе 1940 года вездеход доставили в Антарктиду, где выяснилось что, «Снежный крейсер» не может двигаться по снегу, так как колеса погрузились в снег на метр и беспомощно вращались.
Он был заброшен в Антарктиде в 1941 году и, как полагают, потерян во льдах.
Париж, 1963 год. Автор этого необычного кадра — Мелвин Соколский
Известен своей серией снимков «Bubble», где он использовал стеклянные сферы, чтобы создать сюрреалистические и причудливые фотографии.
Сокольский часто помещал сферу в необычные и неожиданные места, такие как крыша или на оживленных городских улицах.
Фотографирование жирафов в национальном зоопарке. Вашингтон, США, 1926 год
Дети расставляют кегли для боулинга
До изобретения кеглеустановочных машин (пинспоттеров) кегли вручную расставляли дети (пинбои), Великобритания, 1914 год.
Кенгуру против фотографа, Англия, 1967 год
Артист цирка Фред Лони удерживает в зубах 22 деревянных стула. Лондон, 1956 год
Вес каждого стула почти 4 килограмма.
Лесорубы и секвойя, США конец XIX века. Длина пилы 32 фута (975 см)
Празднование отмены сухого закона. США, 1933 год
«Сухой закон», был периодом в американской истории (1920-1933), когда производство, продажа и транспортировка алкогольных напитков были незаконными. Эта эпоха оказала глубокое влияние на американское общество, культуру и политику, оставив длительное наследие.
Женщины в купальниках позируют с призовым быком. Ванкувер, 1927 год
Занятие в школе подводных фотографов Брюса Мозерта, 1954 год
Брюс Мозерт был одним из пионеров подводной съемки — в начале 1940–х он разработал специальные водонепроницаемые боксы для фотокамер.
В большинстве случаев фотограф снимал девушек или женщин, которые занимаются бытовыми хлопотами на дне озера.
Калифорнийская ферма, где можно было свободно плавать и играть с аллигаторами, 1920-е годы
В 1907 году Джозеф «Аллигатор Джо» Кэмпбелл и Фрэнсис Виктор Эрнест-старший открыли рядом с киностудией в Лос-Анджелесе ферму аллигаторов.
На ферме содержалось более 1000 экземпляров рептилий, что делало её самой большой коллекцией в мире.
Молодожены в традиционных костюмах болгарского обряда, район Софии, Болгария, 1892 год
Сан-Луис-Потоси. Мексиканская дорога, 1890-е годы
Кочевой иранский народ белуджи, проходят мимо статуи Будды в Бамиане, Афганистан, 1933 год
В 2001 году статуи были уничтожены талибами, которые считали их языческими идолами.
Голова Статуи Свободы на Всемирной выставке в Париже 1878 год
В 1886 году статуя была подарена США. Идея статуи возникла в 1865 году как символ дружбы между Францией и Соединенными Штатами.
Вид на Магнитогорск
Магнитогорск – город, изначально построенный по плану, 1966 год.
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