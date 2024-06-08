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Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Автор:
08 июня 2024 16:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: МЧС   волонтёры   дети   лес   поиски   свердловская область   
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В поисках школьников участвовали более 600 человек.

Спустя четыре дня оперативные службы (МВД, МЧС, РГ) совместно с волонтёрами из "ЛизыАлерт" отыскали в глухом лесу на границе Свердловской и Тюменской областей 12-летнего Гришу Грепп и его 10-летнюю сестру Вику. Дети пропали 4 июня во время похода со своим дедушкой на рыбалку. Они заблудились в глуши и разделились. Деду удалось выйти к небольшой деревушки, а дети забрели глубже в лес.


После случившегося родители детей забили тревогу и уже через сутки в поисках были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники, включая болотоходы, вертолёты, дроны и квадроциклы. Поначалу надежды найти детей живыми были омрачены свежими следами медведя, обнаруженными недалеко от места, где пропали ребята. К счастью, всё обошлось. Медведи на пути им не встречались, только волки. Как рассказали дети, выжить им помогли их 5-месячные щенки породы бигль. Они грели их во время сна и дважды лаем отгоняли от хозяев волков.

Сейчас дети находятся в палате интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Они обезвожены, истощены и искусаны насекомыми. Волонтёров, который нашли детей, в свердловском главке МВД пообещали наградить.

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Метки: МЧС   волонтёры   дети   лес   поиски   свердловская область   
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6  комментариев
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41k
АнтонПолднев 49 минут назад
Молодцы детки. Смогли и пропитание и воду найти. Значит не запаниковали. Ну и тем кто искал и нашёл безусловно респект и благодарность. И собакенов наградить!
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23k
BiZ Минуту назад
как дед смог детей-то проеьать? в конец зарыбачился до поросячего храпу?
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251
Krrsantan 4 минуты назад
Теперь нож, соль и спички их неразлучные друзья в походах)
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150k
parallax 5 минут назад
Приключение которое запомнится им на всю жизнь.
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8k
Mauritanien 16 минут назад
Собакенам косточку, людям медали, деду по ушам
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5k
Горожанин 41 минуту назад
Спасибо!
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Burzum
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