Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Спустя четыре дня оперативные службы (МВД, МЧС, РГ) совместно с волонтёрами из "ЛизыАлерт" отыскали в глухом лесу на границе Свердловской и Тюменской областей 12-летнего Гришу Грепп и его 10-летнюю сестру Вику. Дети пропали 4 июня во время похода со своим дедушкой на рыбалку. Они заблудились в глуши и разделились. Деду удалось выйти к небольшой деревушки, а дети забрели глубже в лес.





После случившегося родители детей забили тревогу и уже через сутки в поисках были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники, включая болотоходы, вертолёты, дроны и квадроциклы. Поначалу надежды найти детей живыми были омрачены свежими следами медведя, обнаруженными недалеко от места, где пропали ребята. К счастью, всё обошлось. Медведи на пути им не встречались, только волки. Как рассказали дети, выжить им помогли их 5-месячные щенки породы бигль. Они грели их во время сна и дважды лаем отгоняли от хозяев волков.