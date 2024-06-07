Мюзикл по мультфильму "Мадагаскар"

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В 2000-х на экраны вышел мультфильм "Мадагаскар", который стал хитом. Затем появилось еще несколько частей, но первый фильм перебить трудно.
Продюсеры решили напомнить современным детям про эту историю и выпустили мюзикл.
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