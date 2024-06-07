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Мюзикл по мультфильму "Мадагаскар"

Мюзикл по мультфильму "Мадагаскар"

Автор:
07 июня 2024 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   забавно   люди   мадагаскар   мультик   мюзикл   умора   
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В 2000-х на экраны вышел мультфильм "Мадагаскар", который стал хитом. Затем появилось еще несколько частей, но первый фильм перебить трудно.

Продюсеры решили напомнить современным детям про эту историю и выпустили мюзикл.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   забавно   люди   мадагаскар   мультик   мюзикл   умора   
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3  комментария
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11k
Клёст 2 часа назад
Страх какой((
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Андрей Кузнецов Час назад
....улыбаемся и машем !
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20
aleham Час назад
у бегемота такая своя интересно ?
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 297 постов (286 в горячем)

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