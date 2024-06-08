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Мальчик из королевской семьи изо всех сил пытался выпить шампанского на прошедшей Формуле-1 в Монако

Мальчик из королевской семьи изо всех сил пытался выпить шампанского на прошедшей Формуле-1 в Монако

Автор:
08 июня 2024 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   королевская семья   формула 1   шампанское   
698
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Сначала он хотел подойти поближе к пилотам, чтоб и его облили игристым, но не вышло — оттащили взрослые, ко второй попытке он подошел стратегически: обнял пилота, который был весь в шампанском, а потом начал... собирать капли с одежды и облизывать пальцы.

На это можно смотреть вечно:!))

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Метки: Видео   Юмор   забавно   королевская семья   формула 1   шампанское   
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2  комментария
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Kostiantyn Yeryhin Полчаса назад
Бедолага)).. будущий алкаш
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Igor Grishaev 7 минут назад
Мальчик так хотел похмелиться..
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3619 постов (3450 в горячем)

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