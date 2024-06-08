Мальчик из королевской семьи изо всех сил пытался выпить шампанского на прошедшей Формуле-1 в Монако

Сначала он хотел подойти поближе к пилотам, чтоб и его облили игристым, но не вышло — оттащили взрослые, ко второй попытке он подошел стратегически: обнял пилота, который был весь в шампанском, а потом начал... собирать капли с одежды и облизывать пальцы.