Мальчик из королевской семьи изо всех сил пытался выпить шампанского на прошедшей Формуле-1 в Монако

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Сначала он хотел подойти поближе к пилотам, чтоб и его облили игристым, но не вышло — оттащили взрослые, ко второй попытке он подошел стратегически: обнял пилота, который был весь в шампанском, а потом начал... собирать капли с одежды и облизывать пальцы.
На это можно смотреть вечно:!))
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