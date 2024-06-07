Как не надо переходить дорогу

1023
1
1
На улице Юности в Нижнекамске 56-летний водитель автомобиля Лада Х-рей совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 57-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области и ушиб плеча. Ему понадобилась госпитализация.
Ссылки по теме:
- Пьяный "профессионал" разнёс 4 автомобиля и автобус с людьми
- Зачем он так сделал?
- Перевернула арендованный автомобиль
- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
Новости партнёров
реклама
Не черепно-мозговую травму, а просто черепную.