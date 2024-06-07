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Как не надо переходить дорогу

Как не надо переходить дорогу

Автор:
07 июня 2024 08:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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На улице Юности в Нижнекамске 56-летний водитель автомобиля Лада Х-рей совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. 57-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области и ушиб плеча. Ему понадобилась госпитализация.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Как он до 57 лет дожил ?
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−1
9k
Puans-on Час назад
А чего он назад-то рванул?
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0
aboutblank Puans-on Час назад
Осознал что на красный идет и испугался
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9k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
У Вас ошибка.
Не черепно-мозговую травму, а просто черепную.
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20k
banzai7 2 часа назад
Просто мо-ло-дец.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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