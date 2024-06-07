Японских автопроизводителей обвинили в фальсификации краш-тестов

Концерн Toyota обвинили в предоставлении ложных данных об испытаниях автомобилей на защиту пешеходов, Honda уличена в манипуляциях с программным обеспечением для двигателей. Кроме того, власти Японии пришли к выводу, что оба производителя проводили сертификационные краш-тесты с использованием предварительно модифицированных машин.



В случае с Toyota нарушения зафиксированы применительно к четырём моделям, уже снятым с производства — Crown, Isis, Sienta и Lexus RX, — а также трём актуальным. Продажи Yaris Cross, Corolla Fielder и Axio приостановлены на неопределённый срок. У Mazda под стоп-продажи попали одна из версий MX-5 и компактный хетч Mazda2.



Фирмы Yamaha и Honda обвинили в фальсификации показателей испытаний на шум, причём если у первой власти Японии предъявляют претензии к трём моделям (одну из них также перестали продавать), то у Honda нарушения зафиксированы в 22 случаях. Наконец, Suzuki, как выяснилось, подделала протокол тестов тормозной системы одной из уже не актуальных моделей.



Минтранс требует от производителей незамедлительно предоставить полноценные результаты испытаний, по сути, провести новую сертификацию. Кроме того, власти Японии обещают выездные проверки на заводах, принадлежащих производителям, и дальнейшие санкции согласно местным законам. Само расследование, начавшееся ещё в прошлом году в компании Daihatsu, не остановлено. Первоначально в его орбиту попали 85 компаний, из которых ещё предстоит проверить 17. При этом и Toyota, и Honda уже выступили с заявлениями, в которых признали подделку данных, но особо отметили, что на безопасность уже проданных товарных машин это не влияет — ими можно пользоваться, как и раньше.