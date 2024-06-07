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Японских автопроизводителей обвинили в фальсификации краш-тестов

Японских автопроизводителей обвинили в фальсификации краш-тестов

Автор:
07 июня 2024 12:37
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автозавод   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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Скандал с подтасовкой результатов краш-тестов, который разгорелся в Японии в конце 2023 года, получил продолжение. Японский Минтранс опубликовал предварительные результаты массового расследования, согласно которым в подделке сертификационных испытаний обвинили сразу пять компаний: Toyota, Suzuki, Mazda, Honda и Yamaha. Принудительно остановлены продажи шести моделей из тех, что выпускаются в наши дни.

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Метки: Автовсячина   Япония   авто   автозавод   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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4  комментария
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albedo 56 минут назад
В общем (шутка)
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Олег Полчаса назад
Я никогда не видел автомобилей Ямаха. Только мотоциклы и синтезаторы
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Добрый Бабайка
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