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Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года хотят продать за 7,6 миллиона долларов

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года хотят продать за 7,6 миллиона долларов

Автор:
07 июня 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   раритет   спорткар   
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В середине июня аукцион Сотбис в Великобритании выставит на торги спорткар Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года выпуска. Таких автомобилей построили всего 165. Редкую машину с оригинальными агрегатами эксперты предварительно оценили в 7,6 миллиона долларов.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   раритет   спорткар   
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Добрый Бабайка
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