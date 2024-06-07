Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года хотят продать за 7,6 миллиона долларов

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В середине июня аукцион Сотбис в Великобритании выставит на торги спорткар Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года выпуска. Таких автомобилей построили всего 165. Редкую машину с оригинальными агрегатами эксперты предварительно оценили в 7,6 миллиона долларов.
Семейство 250 включало в себя разные модели. Версия GT SWB представляла собой фактически гоночную машину, замаскированную под купе гран туризмо. С 1959 по 1962 год было сделано 165 таких автомобилей, отличающихся между собой по спецификациям.
SWB обозначает укороченную колёсную базу. Она равняется 2400 миллиметрам, что на 200 миллиметров меньше, чем у предшествующей модели 250 GT Berlinetta TdF. Машина получила более обтекаемый кузов и облегчённое шасси. Она стала первой Ferrari с дисковыми тормозами в заводской комплектации.
SWB обозначает укороченную колёсную базу. Она равняется 2400 миллиметрам, что на 200 миллиметров меньше, чем у предшествующей модели 250 GT Berlinetta TdF. Машина получила более обтекаемый кузов и облегчённое шасси. Она стала первой Ferrari с дисковыми тормозами в заводской комплектации.
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