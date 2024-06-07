Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают

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Женщина курила электронную сигарету в вагоне метро в Москве. К барышне обратился мужчина и попросил перестать, но она продолжила. Тогда мужчина включил камеру на смартфоне.
Конфликт между пассажирами метро из-за вейпа. Присутствует ненормативная лексика.
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