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Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают

Любительнице электронных сигарет не понравилось, что её снимают

Автор:
07 июня 2024 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   вейп   конфликт   люди   электронная сигарета   
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Женщина курила электронную сигарету в вагоне метро в Москве. К барышне обратился мужчина и попросил перестать, но она продолжила. Тогда мужчина включил камеру на смартфоне.

Конфликт между пассажирами метро из-за вейпа. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Метро   Москва   вейп   конфликт   люди   электронная сигарета   
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15  комментариев
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3k
Игорь 39 минут назад
а почему она так уверена, что в ответ не прилетит?
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1k
Кактус 4 минуты назад
Затолкать бы ей эту дудку в одно место! С чего вдруг вейперы вообще решили, что курить им можно в любом месте??? Я, как бросивший курево, не хочу нюхать эту дрянь. Да и ко всему прочему там тоже содержится никотин, что не добавляет окружающим здоровья!
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8k
Харон ( Χάρων) 5 минут назад
Вконец оборзевшая тупая сссссука.
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835
Алексей Бляйбтрой 15 минут назад
голос противный
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63k
dima423 21 минуту назад
овца...я бы сказал - ну давай, ударь меня...и сразу станешь не бабой а спарринг партнером, и тогда посмотрим кто тут ляжет)))
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13k
Karelian Полчаса назад
Женщина, барышня - это как то не про "героиню" ролика.
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1k
DuckTales 37 минут назад
Лифты, транспорт, переходы... не понимаю как может приспичить, чтоб там закурить, сам курящий...
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3k
Gleb_Skameikin 41 минуту назад
abibas
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3729 постов (3639 в горячем)

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