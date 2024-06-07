Два нарушителя встретились на пешеходном переходе

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В Санкт-Петербурге на перекрёсте велосипедист двигаясь на красный свет столкнулся с водителем электросамоката, который не спешившись решил переехать пешеходный переход.
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- Зачем он так сделал?
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- Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал
- Авария дня. Это был его последний выезд на встречную полосу
- Перевернула арендованный автомобиль
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина пешеходный переход электросамокат
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