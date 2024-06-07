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Два нарушителя встретились на пешеходном переходе

Два нарушителя встретились на пешеходном переходе

Автор:
07 июня 2024 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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В Санкт-Петербурге на перекрёсте велосипедист двигаясь на красный свет столкнулся с водителем электросамоката, который не спешившись решил переехать пешеходный переход.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   электросамокат   
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8  комментариев
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44
Iosif Stalin Час назад
Тоже одного такого дебила видел на дороге! Если ты олень едешь по проезжей части, соблюдай пдд, как и все участники дорожного движения, а они почему-то решили, что светофор это для машин, а они выше этого!
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1k
Андрей Еделькин 38 секунд назад
10 минут назад видел, как велосипедист проехал на красный свет. Подумалось, он участник дорожного движения и ему можно выписать штраф за проезд на красный. А то они все умные, кричат мы такие же участники дорожного движения, когда им это выгодно.
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2k
Михаил 10 минут назад
Они теперь обязаны пожениться...
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17k
Kostick Полчаса назад
они нашли друг друга, и пытаются прилюдно размножиться)
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1k
Ugo 39 минут назад
Нет, ну так они долго будут вымирать...
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406
ГТА Форевер 49 минут назад
Просто мёд на глаза! А серьезно это существо и в коляску могло бы влететь или ребенка сбить
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11k
SuperTroll 56 минут назад
Ужасные кадры, страшного ДТП, велосипедистов с самокатчиками

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31k
Serg2001 Час назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1595 в горячем)

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