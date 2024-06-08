Собачий талисман военных и его история

Она положила голову на лапы и устремила навечно застывший взгляд на поле боя, где сражалась более полутора столетий тому назад.
На Дубовом хребте в Геттисбергском национальном военном парке в Геттисберге, штат Пенсильвания установлен памятник. Он расположен недалеко от места, где 1 июля 1863 года находился правый фланг Первого корпуса. На постаменте бронзовая статуя солдата Союза, обращённая в сторону наступающего противника. У основания есть гранитный выступ, на котором застыла маленькая бронзовая собака.
В мае 1861 года, во время учений в Вест-Честере, только что сформированный 11-й Пенсильванский пехотный полк получил в подарок четырёхнедельного щенка американского стаффордширского терьера. Очарованные маленькой собачкой солдаты сразу же провозгласили щенка своим талисманом. Они дали животному двойную кличку Сэлли Энн Джарретт в честь своего командира полковника Фаона Джарретта и местной красавицы Сэлли Энн. Щенок быстро влился в полковую жизнь и стал любимцем каждого солдата.
Каждое утро Сэлли присутствовала на перекличке и сопровождала бойцов во время учений.
На парадах она шествовала рядом с полковыми знамёнами. Когда полк маршировал, Сэлли всегда была в первых рядах рядом с лошадью полковника Ричарда Коултера. Дважды она проходила со своим полком в парадном строю перед президентом Авраамом Линкольном.
Легенда гласит, что президент однажды даже снял перед ней шляпу. В течение следующих четырёх лет Сэлли сопровождала 11-й Пенсильванский полк в каждом из его сражений. Бесстрашная и не желающая оставаться за линией фронта, она всегда шла вперёд, яростно лая на врага. Сэлли принимала участие в самых кровопролитных сражениях Гражданской войны.
В первый день боёв под Геттисбергом в июле 1863 года Сэлли отстала от полка. Всеобщую любимицу сочли погибшей. Через три дня её обнаружили на Дубовом хребте, где находилась первоначальная боевая позиция 11-го полка. Слабая, но живая, Сэлли охраняла раненых и убитых. В мае 1864 года Сэлли сама была ранена. Пуля застряла в шее на несколько месяцев, пока не вышла сама и не оставила заметный шрам.
6 февраля 1865 года во время наступления войск Союза при Хэтчерс-Ран она была сражена пулей и мгновенно погибла. Несмотря на интенсивный вражеский огонь, несколько солдат полка бросили оружие, чтобы похоронить своего любимого четвероногого товарища там, где она упала.
Когда разрабатывался проект памятника 11-му Пенсильванскому добровольческому пехотному полку для установки в Геттисберге, выжившие солдаты единогласно проголосовали за включение в него образа их маленького четвероногого друга.
В знак благодарности люди оставляют здесь монеты, игрушки и собачьи лакомства, чтобы почтить преданность отважного создания.
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