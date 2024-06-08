Собачий талисман военных и его история

В первый день боёв под Геттисбергом в июле 1863 года Сэлли отстала от полка. Всеобщую любимицу сочли погибшей. Через три дня её обнаружили на Дубовом хребте, где находилась первоначальная боевая позиция 11-го полка. Слабая, но живая, Сэлли охраняла раненых и убитых. В мае 1864 года Сэлли сама была ранена. Пуля застряла в шее на несколько месяцев, пока не вышла сама и не оставила заметный шрам.