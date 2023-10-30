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Трейлер фильма "Доктор Джекилл" (2023)

Трейлер фильма "Доктор Джекилл" (2023)

Автор:
30 октября 2023 11:24
Сообщество : Кино
Метки: Видео   интересно   кино   люди   мире   трейлер   США   фильм   Линдси Дункан   детективы   Эдди Иззард   драмы   ужасы   Джо Стивенсон   Скотт Чемберс   джонатан хайд   Саймон Кэллоу   Робин Кара   Морган Уоткнис   Тони Джайавардена   Изабелла Инчболд   2023   
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Затворница Нина Джекилл заводит дружбу со своим помощником Робом. Новый знакомый помогает ей противостоять ее темному альтер-эго, Хайду, чтобы не дать второй сущности разрушить жизнь Нины.

Страна: США

Жанр: драма, ужасы, детектив

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Эдди Иззард, Скотт Чемберс, Линдси Дункан, Джонатан Хайд, Саймон Кэллоу, Робин Кара, Морган Уоткнис, Тони Джайавардена, Изабелла Инчболд

Режиссер: Джо Стивенсон

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Метки: Видео   интересно   кино   люди   мире   трейлер   США   фильм   Линдси Дункан   детективы   Эдди Иззард   драмы   ужасы   Джо Стивенсон   Скотт Чемберс   джонатан хайд   Саймон Кэллоу   Робин Кара   Морган Уоткнис   Тони Джайавардена   Изабелла Инчболд   2023   
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