Трейлер фильма "Доктор Джекилл" (2023)

880
1
1
Затворница Нина Джекилл заводит дружбу со своим помощником Робом. Новый знакомый помогает ей противостоять ее темному альтер-эго, Хайду, чтобы не дать второй сущности разрушить жизнь Нины.
Страна: США
Жанр: драма, ужасы, детектив
Дата выхода в России: 26 октября 2023
В ролях: Эдди Иззард, Скотт Чемберс, Линдси Дункан, Джонатан Хайд, Саймон Кэллоу, Робин Кара, Морган Уоткнис, Тони Джайавардена, Изабелла Инчболд
Режиссер: Джо Стивенсон
Источник:
Источник:
Метки: Видео интересно кино люди мире трейлер США фильм Линдси Дункан детективы Эдди Иззард драмы ужасы Джо Стивенсон Скотт Чемберс джонатан хайд Саймон Кэллоу Робин Кара Морган Уоткнис Тони Джайавардена Изабелла Инчболд 2023
Новости партнёров
реклама