Пушистый мастер вносит правки

У каждого мастера свое видение на создание чего-либо. И что для одного — уродство, для другого может быть шедевром. А у пушистых мастеров видение вообще с другой планеты, откуда они, похоже, к нам и пришли.

Когда шерстяного гончара не устраивает внешний вид глиняной вазы или горшка, которые создаёт хозяйка, он вносит свои правки.