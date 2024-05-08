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Сообщество Без кота и жизнь не та 2360 постов • 514 подписчиков подписаться
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Пушистый мастер вносит правки

Пушистый мастер вносит правки

Автор:
08 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   глина   гончар   кот   кошка   мастер   
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Домашний кот вносит свои коррективы во время изготовления глиняных изделий.

У каждого мастера свое видение на создание чего-либо. И что для одного — уродство, для другого может быть шедевром. А у пушистых мастеров видение вообще с другой планеты, откуда они, похоже, к нам и пришли.

Когда шерстяного гончара не устраивает внешний вид глиняной вазы или горшка, которые создаёт хозяйка, он вносит свои правки.

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Метки: Видео   Прикол   глина   гончар   кот   кошка   мастер   
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1  комментарий
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perekrestok 21 минуту назад
А кто потом лаки мыть будет? Вылизывать глину как то не очень!
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Себастьян Перейра
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