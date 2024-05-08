Пушистый мастер вносит правки

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Домашний кот вносит свои коррективы во время изготовления глиняных изделий.
У каждого мастера свое видение на создание чего-либо. И что для одного — уродство, для другого может быть шедевром. А у пушистых мастеров видение вообще с другой планеты, откуда они, похоже, к нам и пришли.
Когда шерстяного гончара не устраивает внешний вид глиняной вазы или горшка, которые создаёт хозяйка, он вносит свои правки.
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