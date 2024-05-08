Страх детства многих людей

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Тот самый момент, когда мама оставила тебя маленького на кассе в магазине, а сама ненадолго вернулась в торговый зал.
Согласитесь, что монстры под кроватью — ерунда по сравнению с тем, когда мама оставила маленького тебя в очереди на кассе и вдруг ушла вглубь зала, потому что забыла что-то взять. Складывается ощущение, что кассир в этот момент будто еще больше ускоряется.
Ребята из этого ролика вспомнили тот страх детства, высмеяв его в коротком скетче.
В конце, правда, «ребенок» сбежал, но мы-то помним, что у нас такой возможности не было.
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