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Страх детства многих людей

Страх детства многих людей

Автор:
08 мая 2024 07:21
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   детство   очередь   страх   
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Тот самый момент, когда мама оставила тебя маленького на кассе в магазине, а сама ненадолго вернулась в торговый зал.

Согласитесь, что монстры под кроватью — ерунда по сравнению с тем, когда мама оставила маленького тебя в очереди на кассе и вдруг ушла вглубь зала, потому что забыла что-то взять. Складывается ощущение, что кассир в этот момент будто еще больше ускоряется.

Ребята из этого ролика вспомнили тот страх детства, высмеяв его в коротком скетче.

В конце, правда, «ребенок» сбежал, но мы-то помним, что у нас такой возможности не было.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   детство   очередь   страх   
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3  комментария
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44k
Валерий 44 минуты назад
в советское время сбежать из очереди было не всегда возможно, попробуй сбеги когда тебя со всех сторон придавили
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29k
Alex 37 минут назад
Что за мелкий чурка??
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933
Dsident 51 минуту назад
На кассе-то ладно, а вот в очереди..
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3682 поста (3642 в горячем)

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