Страх детства многих людей

Согласитесь, что монстры под кроватью — ерунда по сравнению с тем, когда мама оставила маленького тебя в очереди на кассе и вдруг ушла вглубь зала, потому что забыла что-то взять. Складывается ощущение, что кассир в этот момент будто еще больше ускоряется.

Ребята из этого ролика вспомнили тот страх детства, высмеяв его в коротком скетче.